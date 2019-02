LeBron James anota triplo-duplo, mas Lakers não resistem aos jovens dos Hawks

(Foto: Brett Davis / USA Today)









Hawks e Lakers fizeram uma grande partida na noite desta terça-feira, em Atlanta. Foram 23 trocas de liderança e decisão apenas no minuto final. Melhor para os donos da casa, que conseguiram superar noite de triplo-duplo de LeBron James e venceram o Los Angeles com atuação de muita personalidade dos jovens Trae Young e John Collins: 117 a 113.





O calouro Trae terminou o jogo com duplo-duplo de 22 pontos e 14 assistências. O armador de 1,88m roubou os holofotes com lindos passes e bandejas complicadas para cima de King James. Em sua segunda temporada, Collins também segue evoluindo e anotou outros 22 pontos para o Atlanta.





Fazendo de tudo um pouco pelos Lakers, LeBron James liderou o time com 28 pontos, 16 assistências e 11 rebotes. No entanto, não foi capaz de evitar a quarta derrota do time nos últimos cinco jogos.





Só LeBron não basta: precisando vencer para voltar a se aproximar da zona de classificação aos playoffs do Oeste, os Lakers entraram no jogo colocando pressão para cima dos Hawks. Porém, os jovens do time da casa responderam bem. Atlanta liderou boa parte do segundo período e foi para o intervalo com apenas quatro de desvantagem: 69 a 65 para Los Angeles.





Mesmo ainda não demonstrando todo o vigor físico após perder o mês de janeiro por lesão, LeBron James ia fazendo sua parte, distribuindo bem o jogo e partindo para a cesta quando necessário. Mas o esforço do astro não foi suficiente.





Todas as vezes que os Lakers abriam pequena frente, o Atlanta respondia imediatamente, principalmente nas ótimas assistências do calouro Trae Young e jogadas de força do ala-pivô John Collins.





Com uma defesa muito intensa, os Hawks conseguiram limitar o ataque do Los Angeles na reta final do terceiro período e início do último quarto, o que ajudou a abrirem sete de vantagem a seis minutos do fim: 110 a 103.





LeBron ainda tentou puxar uma última arracanda para os Lakers, mas não adiantou. Trae apareceu nos momentos decisivos e ajudou o Atlanta a confirmar a vitória por 117 a 113.





James alcança Wilt: o triplo-duplo desta terça foi o quinto de LeBron na temporada e 78º na carreira. Com isso, o astro dos Lakers alcançou Wilt Chamberlain na quinta colocação em todos os tempos na NBA. Os dois estão atrás apenas de Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Russell Westbrook (127) e Jason Kidd (107).





Campanhas

Hawks: 19v, 38d (12º do Leste)

Lakers: 28v, 29d (10º do Oeste)





Próximos jogos

Hawks: contra os Knicks, quinta-feira (14.02), em Atlanta

Lakers: contra os Rockets, sexta-feira (22.02), em Los Angeles





Em jogo pegado, Spurs superam os Grizzlies





Em Memphis, outra partida bastante equilibrada na noite desta terça-feira entre Grizzlies e Spurs. Melhor para o San Antonio, que conseguiu se impor no minuto final e venceu por um ponto de diferença: 108 a 107.





LaMarcus Aldridge e Patty Mills anotaram 22 pontos cada e foram os principais destaques dos Spurs. O cestinha do jogo foi Avery Bradley, recém-chegado aos Grizzlies, que terminou com 33 pontos - melhor marca na temporada. O brasileiro Bruno Caboclo também apareceu bem pelo Memphis com quatro pontos, quatro rebotes e três tocos em 20 minutos de quadra.





Campanhas

Grizzlies: 23v, 35d (14º do Oeste)

Spurs: 33v, 26d (7º do Oeste)





Próximos jogos

Grizzlies: contra os Bulls, quarta-feira (13.02), em Chicago

Spurs: contra os Raptors, sexta-feira (22.02), em Toronto





Magic atropela os Pelicans fora de casa





O desgaste com o pedido de troca de Anthony Davis parece ter deixado marcas nos Pelicans. Jogando em casa nesta terça, o time de New Orleans teve atuação bem abaixo do esperado e foi completamente dominado pelo Orlando Magic, que não teve problemas para fazer 118 a 88.





Nikola Vucevic liderou o Magic com 25 pontos e 17 rebotes, seguido de Evan Fournier, que anotou outros 22 pontos. Nos Pelicans, o cestinha foi E'Twaun Moore, com 19 pontos. Anthony Davis jogou por 24 minutos e teve apenas três pontos e seis rebotes.





Campanhas

Pelicans: 25v, 33d (13º do Oeste)

Magic: 26v, 32d (10º do Leste)





Próximos jogos

Pelicans: contra o Thunder, quinta-feira (14.02), em Nova Orleans

Magic: contra os Hornets, quinta-feira (14.02), em Orlando





