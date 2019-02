Liverpool empata clássico com o United e recupera a liderança do Inglês

Não foi o clássico que todos os amantes do futebol esperavam, tampouco com grandes oportunidades de gol. Para se ter uma ideia do que marcou o jogo, somente no primeiro tempo quatro jogadores precisaram ser substituídos por lesão, entre eles o atacante Roberto Firmino. Com esse panorama, Manchester United e Liverpool ficaram no empate em 0 a 0 neste domingo, em Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. Os Reds queriam a vitória, pelo menos conseguiram um ponto que garantiu a retomada da liderança da competição.





Com o empate fora de casa neste domingo, em um dos jogos mais esperados da temporada, o Liverpool soma 66 pontos na liderança do Campeonato Inglês. Tem apenas um ponto a mais do que o Manchester City, ambos com 27 jogos. A briga pelo título promete! Já o Manchester United, com 52 pontos, está na quinta colocação. Tem um ponto a menos do que o Arsenal, que venceu por 2 a 0 o Southampton e ocupa a quarta posição - é o primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões.





Nada de gols no primeiro tempo, pouca emoção, muita disputa de bola e várias lesões. Um panorama que assustou principalmente os torcedores do Manchester United, que viram três substituições nos primeiros 45 minutos. Ander Herrera, Mata e Lingard, que entrou justamente no lugar do espanhol, sentiram lesões e precisaram ser substituídos. Do lado do Liverpool, a vítima foi Firmino. Em dois lances ele sentiu: uma dividida no ataque, na qual caiu com dores no gramado, e depois ao tentar um passe e pisar em falso. Também saiu de campo. O melhor, talvez o único, lance de perigo foi quando Lukaku recebeu na entrada da área e deu ótimo passe para Lingard. Alisson saiu rápido, cortou o lance e evitou o gol do United.





O segundo tempo, é verdade, foi melhor tecnicamente. As equipes se soltaram mais, buscaram o ataque e oportunidades de gol. Mas longe do brilho de outros jogos pela Premier League. Matip fez um gol contra, mas o auxiliar apontou, de forma correta, o impedimento de Smaling na jogada. Wijnaldum teve boa chance de cabeça para o Liverpool, mas esbarrou na zaga. No mais, um jogo nervoso e com pouca emoção.





