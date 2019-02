(Foto: Getty Images)









Embora tenha recuperado a liderança do Campeonato Inglês com um empate diante do United, o Liverpool não vinha despertando em sua torcida a mesma confiança do começo da temporada. Mas nesta quarta-feira, em casa, os Reds parecem ter virado a chave. O time de Jürgen Klopp teve grande atuação e venceu o Watford por 5 a 0, com dois gols de Mané (um deles de calcanhar) e um de Origi.





Com o triunfo, o Liverpool ganha confiança e também assegura sua manutenção na liderança do Campeonato Inglês. Os Reds agora têm 69 pontos, mantendo-se um acima do Manchester City, que venceu o West Ham. A diferença no saldo de gols, entretanto, caiu para seis.





Há algum tempo, o Liverpool vinha mostrando dificuldade em suas partidas: tanto que só havia vencido dois de seus últimos três jogos. Mas nesta quarta o time mostrou o futebol de intensidade que o fez disparar na liderança da Premier League, com marcação forte, velocidade e muito ofensivo. O resultado refletiu o domínio dos Reds: para dar orgulho à torcida e ao técnico Jürgen Klopp.





Entre as diversas boas jogadas de Liverpool na partida, o segundo gol foi o que mais chamou a atenção. Mané marcou um lindo gol com um chute forte de calcanhar, após dominar mal um cruzamento e observar o goleiro Foster adiantado. Categoria!





O placar mostra que Mané e Van Dijk, com dois gols cada, foram os artilheiros do jogo. Mas o comandante dos Reds em campo foi mesmo Salah. O egípcio também voltou a ter uma boa atuação e deu muito trabalho à zaga do Watford, criando jogadas e carregando marcadores em suas arrancadas. O Faraó foi quem mais teve seu nome cantado nas arquibancadas do Anfield. Seu coadjuvante foi o lateral Alexander-Arnold, que mostrou o pé calibrado e deu três assistências.





