Lopetegui quebra o silêncio, aponta injustiça em sua demissão na Espanha e falta de tempo no Real

O Real Madrid é sempre destaque em qualquer noticiário na Espanha e na Europa, pode estar em alta ou em crise que vai estampar as manchetes. Nesta quinta-feira, um dos destaques sobre o time merengue foi uma entrevista do ex-treinador do time Julen Lopetegui, que se envolveu em enorme polêmica ao ser demitido da seleção espanhola na véspera da Copa do Mundo da Rússia depois que se tornou público seu acerto com o clube galáctico - onde durou apenas 136 dias.





Aos 52 anos, Julen Lopetegui pouco durou no comando do Real Madrid substituindo o ídolo dos torcedores Zidane. Os resultados não foram o esperado, ele acabou sendo demitido pela segunda vez em poucos meses e deu lugar a Solari. Em sua primeira entrevista depois que deixou o time madrileno, Lopetegui lamenta tudo o que aconteceu e foi publicado na sua saída da seleção espanhola, ele acredita que a equipe estava preparada para fazer um grande Mundial - o time acabou eliminado nas oitavas de final.





- Dois meses antes, quando renovei meu contrato com a Espanha, colocaram uma cláusula de rescisão. Foi ideia de Luis Rubiales (presidente da Federação), concordei com ele sem problemas, e logo chegou (a oferta do Real Madrid). O tempo não foi imposto nem por mim e nem pelo Real. Disse que sim, mas sabia que minha única responsabilidade era o Mundial. Manter segredo durante um mês é impossível e não seria honesto. Estávamos convencidos de que era melhor fazer uma coletiva de imprensa para abrir e fechar o tema. E depois disso, o único foro seria o Mundial - disse Lopetegui em entrevista ao 'Football Daily", com o jornalista Guillem Balagué.





Não foi fácil para mim. Trabalhamos muito durante dois anos, sentimos que estávamos prontos para fazer uma Copa do Mundo fantástica.





Julen Lopetegui considera uma injustiça sua demissão do comando da seleção espanhola poucas horas antes de a Copa do Mundo começar. Ele revela que a resposta dos jogadores após o anúncio que seria o técnico do Real Madrid pós-Copa foi sensacional. Algo que ele jamais vai esquecer:





- Os jogadores foram fantásticos. Depois de avisar (sobre o acordo com o Real) tivemos nosso melhor dia de treinamentos, nos sentimos muito felizes, mas o presidente tomou essa decisão. Foi um momento muito difícil, nunca vou esquecer porque foi uma surpresa. Senti que foi muito injusto.





Sobre sua demissão do Real Madrid poucos meses após assumir o cargo de técnico, Julen Lopetegui afirma que teve pouco tempo para resolver algumas questões na equipe, e que tem certeza que teria retomado o caminho das vitórias e conquistas se ainda estivesse no comando do time galáctico.





