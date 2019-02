Marcelo Melo e Bruno Soares vão jogar juntos na chave de duplas do Rio Open

(Foto: Luiz Cândido/CBT)









Uma boa notícia para o público brasileiro que vai comparecer ao Rio Open. Marcelo Melo e Bruno Soares vão atuar juntos na chave de duplas da competição. Apesar de não fazerem parceria habitualmente no circuito, os tenistas mineiros se juntaram pontualmente para disputar o torneio carioca por conta da ausência de seus parceiros - Lukasz Kubot e Jamie Murray, respectivamente.





Em dezembro, o Rio Open chegou a confirmar que Jamie Murray e Bruno Soares jogariam juntos no torneio. No entanto, por problemas pessoais, o britânico desistiu de participar do torneio carioca e, por isso, os mineiros decidiram se juntar novamente - assim como já tinham feito em 2016 - para fazerem a parceria pontual em busca de um título inédito na competição.





- Foi uma boa coincidência nossos parceiros não conseguirem vir ao Brasil este ano. O Jamie estava programado para vir, mas teve um problema pessoal e não poderá estar no Rio. A torcida, que sempre marca forte presença em nossos jogos, terá novamente uma dupla brasileira para torcer e quem sabe dar uma força extra para a gente buscar o nosso primeiro título do Rio Open e o primeiro título do Brasil no torneio - disse Bruno Soares, campeão no início desta temporada em Sydney, na Austrália, com Murray.





No último fim de semana, Marcelo e Bruno atuaram juntos na Copa Davis, em Uberlândia, quando foram surpreendidos pelos belgas Sander Gillé e Joran Vliegen e perderam por 2 sets a 0. A última vez em que estiveram juntos no circuito foi em 2016, quando os mineiros atuaram nos ATPs de Estocolmo, Washington, além do Rio Open e Brasil Open. Eles também participaram das Olimpíadas naquele ano.





