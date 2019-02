McLaren lidera com novato; Mercedes leva carro "novo" para Barcelona, mas sofre quebra

O início da segunda semana de testes da Fórmula 1 foi marcado por altos e baixos. Lando Norris, que havia sofrido uma pane hidráulica na parte da manhã, anotou o melhor tempo do dia (1m17s709 com pneus C5, os mais velozes) e, pouco depois, causou uma segunda bandeira vermelha por problemas mecânicos. Ainda assim, seu tempo permaneceu intocado até a bandeira quadriculada, com vantagem de 0s006 para o segundo colocado, Pierre Gasly.









Carro "novo" da Mercedes deixa Bottas na mão





Quem também viveu um dia de emoções diversas foi a Mercedes. O time chegou em Barcelona com um carro "novo", já que o W10 foi visto com atualizações em praticamente todas as peças de aerodinâmica.





E apesar de Lewis Hamilton ter completado 83 voltas de manhã, Valtteri Bottas só conseguiu anotar um giro no circuito espanhol antes de sofrer com problemas na pressão do óleo, que forçaram o time alemão a trocar o motor do carro. O finlandês retornou à pista no apagar das luzes e ainda teve tempo para encaixar um total de sete voltas.





Em mais uma demonstração de evolução da Honda, Pierre Gasly chegou a liderar a sessão durante um bom tempo após anotar 1m17s715 (com os compostos C3, o terceiro mais macio) antes de ser superado por Norris. Foi também o francês o piloto que mais completou voltas no circuito espanhol, com 136.





Centenários





Além de Gasly, apenas outros três pilotos quebraram a barreira das 100 voltas. Kevin Magnussen (131), Alexander Albon (103) e George Russell (119). Este último superou, apenas nesta terça-feira, a quantidade de voltas dadas durante toda a primeira semana de pré-temporada, já que a Williams perdeu dois dias em função de atrasos na produção do FW-42.





