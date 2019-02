Meia do sub-17 do Flamengo diz que incêndio começou em seu quarto

Felipe Cardoso, meia da equipe sub-17 do Flamengo, informou que o incêndio no Centro de Treinamento Ninho do Urubu começou em seu quarto, no ar-condicionado. O jogador deu a informação ao canal "Coluna do Flamengo".





- O incêndio começou no meu quarto. O ar-condicionado começou a pegar fogo e eu saí correndo. Graças a Deus consegui correr e estou vivo - disse Felipe.





O Corpo de Bombeiros foi chamado às 5h17 e informou que 10 pessoas morreram. Há ainda três jovens entre 14 e 15 anos que também estão feridos.





Um dos três feridos atendidos no Hospital Lourenço Jorge se chama Cauã Emanuel Gomes Nunes. Ele tem 14 anos, é de Fortaleza e mora no Rio de Janeiro há três anos. Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura, ambos de 15 anos, são os outros dois jovens atendidos no hospital localizado na Barra da Tijuca.





Incêndio ocorreu no meu quarto, só tenho que agradecer a Deus por conseguir acordar e escapar da morte, Deus conforte meus irmãos💔🙏🏾😭 — Felipe (@_felipinho010) 8 de fevereiro de 2019





Globo Esporte