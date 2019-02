Mesmo com proposta e especulações, Edson Vieira fica no Comercial-SP

(Foto: Leonardo Del Sant)

Após a vitória do Comercial-SP por 2 a 0 em cima do Olímpia nesta sexta-feira (22), pela série A3 do Campeonato Paulista, uma imagem chamou a atenção dos jornalistas em campo. O técnico Edson Vieira ficou por vários minutos sentado no gramado, sozinho, sem dizer uma palavra.





Ao retornar deste momento consigo mesmo, Vieira disse que o preparador físico Éder iria dar entrevista, se ausentado da coletiva para comentar sobre a vitória.





A permanência do técnico foi uma incógnita nos últimos dias. Em seu Twitter, Edson disse que estaria viajando para Tubarão (SC) em maio. As especulações diziam que Vieira sairia do Comercial, o que deixou a torcida confusa. O próprio treinador tratou de solucionar a questão.





“Esta semana eu recebi uma proposta para ir embora, uma proposta boa mesmo. Mas eu amo este clube, eu tenho uma história aqui dentro, e por isso, vou continuar aqui”, disse.





O Comercial vinha de duas derrotas na série A3, e os três pontos conquistados nesta sexta-feira deram sobrevida a equipe na busca pela classificação. Em entrevista ao jornalista Nando Medeiros, Vieira explicou a pressão que sofreu em reencontrar as vitórias e disse que não sairá do clube alvinegro.





“Não quero e não vou deixar o clube, ao contrário, vou honrar essa oportunidade no clube em que tenho história, o Comercial FC. Estou indo agora para minha cidade e volto na terça-feira (26) para retomarmos os trabalhos para buscarmos um bom resultado em Indaiatuba”, disse.





O Comercial volta a campo no próximo sábado (2), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, para enfrentar o Primavera. Edson, que viajou para Londrina, onde mora sua família, é aguardado na terça-feira para dar continuar aos trabalhos.