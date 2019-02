Multa, mas sem "geladeira": por que Palmeiras descartou afastar Deyverson do elenco

(Foto: Tossiro Neto)









Apesar da recorrência e da gravidade do episódio, o Palmeiras decidiu não afastar Deyverson, mas sim multá-lo em R$ 350 mil pela cusparada em Richard, do Corinthians, seguida de expulsão no clássico do último sábado.





A última vez em que a diretoria do Palmeiras afastou um atleta foi em 2017, quando Felipe Melo treinou em horários alternativos por um mês devido a uma insubordinação do jogador ao então técnico Cuca. Voltou mais tarde a ser aproveitado.





Trata-se, porém, de casos diferentes. Ainda que as polêmicas de Deyverson também sejam recorrentes e tenham desagradado a todos no Palmeiras, incluindo o técnico Luiz Felipe Scolari, ele é querido internamente e não se voltou contra ninguém do clube.





Mas o principal ponto é que a diretoria considera o atacante um ativo. Afinal, foram pagos cinco milhões de euros (quase R$ 19 milhões, na época) há um ano e meio para tirá-lo do futebol espanhol.





Autor de gols importantes no segundo semestre de 2018, incluindo o que definiu a vitória sobre o Vasco e a confirmação do título brasileiro, Deyverson pode ter mercado no exterior, no entendimento dos dirigentes.





Em resumo, o Palmeiras entende ter um problema quase que incorrigível para lidar e já topa negociá-lo, mas não pretende se desfazer facilmente do valor investido em sua contratação.





Além disso, de certa forma, Deyverson provavelmente já será afastado em breve de alguns jogos do Campeonato Paulista. Pela cusparada, ele será julgado e corre o risco de pegar de seis a 12 partidas de suspensão.





Por ora, ninguém no Palmeiras confirma qualquer nova procura pelo jogador. Mas, recentemente, houve sondagens de clubes chineses interessados em saber sua situação no clube.





Globo Esporte