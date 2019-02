Mundial mais longe... Brasil leva dois gols, empata e sofre castigo no fim: 3 a 2 para o Uruguai

Com 20 minutos do segundo tempo, o Uruguai abria 2 a 0. Parecia impossível a reação para um time que já estava sem confiança e marcara apenas três gols em seis jogos. Mas o mais difícil aconteceu. Lincoln e Luan Cândido empataram e, no fim, quando a virada parecia possível Pablo Garcia definiu o placar: 3 a 2 para o Uruguai.





Com um ponto em três jogos, o time brasileiro fica distante dos quatro primeiros colocados e mais longe do Mundial da Polônia. Na quinta, enfrenta o Equador às 20h50 e só pode pensar na vitória para manter chances de classificação.





Mais agressiva, mais vertical e objetiva, a seleção brasileira sub-20 só não saiu perdendo no primeiro tempo por milagre do goleiro Phelipe. Soa contraditório, mas é um resumo deste Brasil sem confiança que, mesmo com mais chegadas, posse de bola e ataques, só finalizou uma vez no gol: em chute de Tetê. Igor e Toró, ambos do São Paulo, se entenderam bem no lado esquerdo e tiveram apoio de Luan Cândido, que substituiu Carlos.





Em mais de uma oportunidade o Brasil chegou em posição de finalizar, mas os jogadores preferiram tocar para trás e desperdiçavam a jogada. Naturalmente, o calor diminuiria o ímpeto inicial dos brasileiros e, no fim da primeira etapa, o Uruguai teve duas boas chances. Primeiro com Facundo Batista, que chutou por cima, e depois com Schiappacasse, que saiu na frente de Phelipe. O goleiro salvou a pátria.





O técnico Carlos Amadeu tirou Tetê para colocar Lincoln. O Brasil seguiu com a correria de Toró, principalmente, mas sem ameaçar o gol uruguaio. Numa bobeada de Igor no campo de defesa, os uruguaios conseguiram marcar no rebote de cobrança de falta. Schiappacasse bateu no ângulo, Phelipe defendeu e na sobra Emiliano Gomez marcou. O gol deixou o Brasil ainda mais nervoso. Num contra-ataque, Schiappacasse driblou Thuler na área e foi derrubado. O camisa 10 bateu bem para marcar.





No desespero para ir atrás do marcador, o Brasil marcou com Lincoln, em boa bola de Bahia. Cipriano substituiu Igor pelas últimas fichas de Amadeu atrás do empate. O Uruguai se fechou para garantir o placar. Luan Cândido deixou tudo igual em bom chute de fora da área. O Brasil pressionou pela virada, mas quem marcou foi Pablo Garcia em bonito chute de fora da área: 3 a 2 para os uruguaios.





