Nantes cobra Cardiff por venda de Sala, diz imprensa britânica

(Foto: Divulgação / Cardiff)

A equipe do Nantes está exigindo que o Cardiff faça o pagamento pela venda de Emiliano Sala, que morreu após a queda do avião que o transportava entre a França e Inglaterra. De acordo com as informações da emissora BBC e do jornal Daily Mail, o clube galês teria retido o pagamento pela contratação mais cara de sua história até que a questão se resolva.





O Nantes acertou a venda de Emiliano Sala ao Cardiff por 17 milhões de euros (R$ 71,5 milhões), na maior contratação da história dos galeses. No entanto, ao fazer a travessia de avião pelo Canal da Mancha, a aeronave sumiu do radar e o jogador não chegou ao seu destino. O avião foi encontrado no domingo (3) após as buscas serem retomadas.





O pagamento seria descontado uma semana após a assinatura do contrato, dias antes do acidente, o que não foi feito ainda. Entretanto, segundo o Daily Mail, o Cardiff não pretende fazer nenhum pagamento até que a conclusão das investigações oficiais. O jogador ainda não foi encontrado.





No lado francês, um e-mail foi enviado na quinta-feira da semana passada, e outro em seguida na última terça-feira, reforçou a cobrança para que o pagamento seja feito dentro do prazo de 10 dias através de um pedido formal por escrito, informam os meios de comunicação britânicos. A reação dos galeses, que irão honrar com o compromisso, seria de surpresa.