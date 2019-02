No banco do Real Madrid e sem jogos pós-Copa, Marcelo perde espaço na Seleção

Na viagem pela Europa que tem início nesta sexta-feira, embora não seja o alvo principal da comissão técnica da seleção brasileira, a lateral esquerda inevitavelmente será assunto. É que o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fábio Mahseredjian vão assistir a jogos do Real Madrid, do Atlético de Madrid e da Juventus, equipes dos três jogadores mais convocados da posição.





Marcelo, Filipe Luís e Alex Sandro têm sido os favoritos de Tite em seus dois anos e meio no cargo. Número um da lateral esquerda nesse período, Marcelo agora está no fim da fila. Isso por conta do seu pós-Copa do Mundo tanto na Seleção como no Real Madrid.





Com Tite na Seleção:





Marcelo (30 anos): 16 jogos / 1336 minutos / 2 gols

Filipe Luís (33 anos): 12 jogos / 1000 minutos / 1 gol

Alex Sandro (28 anos): 7 jogos / 604 minutos / 1 gol





Tite convocou Marcelo para os amistosos contra Arábia Saudita e Argentina, em outubro, e Uruguai e Camarões, em novembro. Em ambas, teve de cortar o jogador. Primeiro por lesão na panturrilha direita, depois por lesão muscular na coxa direita. Marcelo não entrou em campo pela Seleção depois da eliminação nas quartas de final do Mundial da Rússia, para a Bélgica.





No Real Madrid, Marcelo, protagonista do tricampeonato da Champions League, conquistado entre 2016 e 2018, ficou no banco de reservas na vitória por 2 a 1 sobre o Ajax, que abriu a disputa nas oitavas de final, na última quarta-feira. Ele tem sido preterido pelo jovem Reguilón, de 22 anos.





A imprensa espanhola publicou mais de uma vez que o motivo da saída de Marcelo é físico. Ele estaria acima do peso desejado pela comissão técnica. Real Madrid e seleção brasileira já trocaram informações sobre essa questão.





Jogos e treinos dos laterais que a Seleção vai acompanhar:





16/2: Treino do Real Madrid

17/2: Real Madrid x Girona

19/2: Treino do Atlético de Madrid

20/2: Atlético de Madrid x Juventus





Sem Marcelo, Tite levou Filipe Luís e Alex Sandro aos seis jogos do segundo semestre de 2018. Cada um jogou três, na política do técnico de abrir o leque de oportunidades para a montagem da equipe para a Copa América. Filipe Luís enfrentou os rivais considerados mais difíceis das janelas – EUA, Argentina e Uruguai –, enquanto Alex Sandro esteve nos outros jogos – El Salvador, Arábia Saudita e Camarões.





Os dois agradaram. Se não houver lesões ou outros incidentes, a tendência é que os dois sejam convocados novamente no dia 28 de fevereiro, para os amistosos de março contra Panamá e República Tcheca, e, consequentemente, para a Copa América.





Para voltar à Seleção, Marcelo terá de percorrer um caminho que não parece curto, e passa pela retomada do protagonismo, físico e técnico, no Real Madrid.





Globo Esporte