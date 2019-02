Novela Anthony Davis: Lakers fazem nova investida, e Celtics estão fora dos planos do jogador

(Foto: Chris Graythen/Getty Images)









A pouco mais de três dias do fim da janela de trocas da NBA, que se encerra na próxima quinta-feira, às 18h (de Brasília), a novela Anthony Davis continua. O capítulo de bastidores desta segunda-feira diz que o astro estaria disposto a um comprometimento de longo prazo com vários times caso seja trocado, incluíndo Lakers, Knicks, Bucks e Clippers. O curioso é que os Celtics, forte interessado, não estaria nesse grupo de equipes em que o pivô gostaria de atuar. Fortes candidatos, os Lakers melhoraram a proposta ao New Orleans e um podem ter se aproximado mais de um acordo.





As informações foram publicadas pelo jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana. Segundo fontes ligadas ao jogador, Davis não pretende assinar uma renovação imediatamente ao chegar ao novo time. O astro abriria negociações apenas em junho de 2020, quando teria também a opção de se tornar agente livre.





Uma das equipes mais interessadas em Anthony Davis, os Lakers chegaram a oferecer um primeiro pacote aos Pelicans pelo pivô que incluiria Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Rajon Rondo e Michael Beasley. A proposta foi rejeitada. As conversas entre os dois times continuaram nesta segunda-feira e o Los Angeles aumentou a oferta, que agora conta com múltiplos jogadores jovens e escolhas de Draft.





Os Knicks, que trocaram Kristaps Porzingis com o Dallas Mavericks de maneira surpreendente na semana passada, também já teriam feito feito uma oferta aos Pelicans por Davis que incluiria o jovem ala-pivô letão. Oferta recusada por New Orleans.





Na semana passada, Anthony Davis esquentou o mercado da NBA ao pedir publicamente, por meio de seu agente, um troca aos Pelicans. O pivô ainda tem mais um ano de contrato garantido com a equipe de Nova Orleans. Em junho de 2020, passaira a contar com a opção de continuar por mais uma temporada no contrato ou se tornar agente livre.





De acordo com as regras financeiras da NBA, caso seja mesmo trocado até quinta-feira, Anthony Davis poderia, depois de seis meses, assinar uma renovação de contrato com o novo time de até US$ 145 milhões de dólares por quatro temporadas (cerca de R$ 530 milhões). Caso aguarde até junho de 2020, o valor poderia subir para até US$ 205 milhões de dólares por cinco anos (R$ 750 milhões).





