O que o esporte pode ensinar sobre espiritualidade

Para Fernanda Surian, atleta de alta performance, negligenciar qualquer uma dessas partes, seja corpo ou seja mente, nos tira oportunidades de aprendizado: “sabe quando você escuta que, para ser espiritual, precisa simplesmente esquecer de trabalhar seu corpo? Ou então, o contrário, que para ter um corpo eficiente e atingir metas, é preciso deixar a espiritualidade de lado? O que eu aprendi em 4 anos de Crossfit foi: se a gente separar, só sai perdendo! Perde experiências ricas, perde chances de aprendizado reais. Perde o mais importante: entrega!”, enfatiza ela.





Segundo Fernanda, para quem deseja um outro nível de resultados, a entrega é fundamental. E ela só vem quando conseguimos sublimar as crenças limitantes que existem em torno do trabalho com o físico e atingir níveis mais elevados de compreensão sobre nós mesmos. “A entrega é que nos faz dar nosso melhor, ultrapassar métricas e estabelecer nossos próprios limites”, revela.





No esporte, é assim: às vezes, o resultado chega antes do esperado e pega totalmente de surpresa. Às vezes, a pessoa se cobra tanto, que acaba dificultando mais do que o necessário, e o resultado demora a acontecer. É relativo, mas totalmente conectado ao tanto que se percebe sobre quem se é e sobre a relação que se tem com o meio; “Às vezes, fazer menos e com mais tranquilidade dá mais resultado! Mas o certo é que as coisas acontecem num tempo diferente da gente - essa foi a espiritualidade que o Crossfit me ensinou”, revela.





Fernanda conta o que aprendeu nos boxes:

A fazer a minha parte e entregar o resultado, sem forçar muito a barra;





Empreender o autoconhecimento - não tem como falar sobre espiritualidade sem falar de autoconhecimento. O esporte me ajudou a reconhecer e ultrapassar limites, saber que há o momento de vencer, de treinar, de aceitar. Há tempo para tudo;





Entender que tudo é sobre como eu reajo ao que me acontece, e que receber a vitória e a derrota da mesma forma promove crescimento pessoal e profissional;





Entender que o aperfeiçoamento é eterno, na vida e na arte que exercemos;





Aceitar que a vida é uma conexão corpo e mente, algo que foi muito negligenciado na minha educação espiritual. Aprendi sempre que o foco deveria ser somente a alma. E, com o esporte, resgatei minha força física e entendi que o corpo é um dos lados, que faz parte do todo. Ao negar isso, negligenciamos uma parte importante do que somos.





Fernanda Surian é Professora de inglês desde 2008, Fernanda já coordenou professores, deu aula fora do Brasil e agora oferece um curso próprio com foco em inglês instrumental. Formada em nutrição, Fernanda foi se especializar no inglês cursando tradução e legendagem. É certificada por Cambridge e pelo CELTA. Em 2014, Fernanda se apaixonou pelo mundo do Crossfit e começou uma carreira de atleta de alta performance. Desde 2016, Fernanda uniu os dois mundos e hoje compartilha em seu blog informações preciosas sobre técnica, treino e autoconhecimento e oferece cursos com foco nesse universo do esporte, para ajudar coaches e alunos a melhorarem seu desempenho.