OAB se manifesta e critica Landim, que sugeriu que os advogados atrapalham as negociações

Depois dos representantes das famílias terem mostrado descontentamento com as declarações de Rodolfo Landim, mandatário do Flamengo, na entrevista do último domingo, foi a vez de a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se manifestar. E o tom também é crítico. A reclamação principal é sobre Landim ter dito que a presença dos advogados das vítimas durante as negociações para indenização teriam prejudicado.





Dario Correa, presidente da Comissão de Eventos Esportivos da OAB-RJ, comparou a sugestão de Landim a um time ir a campo sem seu técnico.





- Conversamos com o presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, que me autorizou a manifestar a posição oficial da OAB. Na entrevista, o presidente do Flamengo tenta induzir os familiares a dispensarem os advogados e só utilizarem os defensores nas mediações. Repudiamos essa manifestação, não poderíamos deixar passar em branco. A OAB se coloca à disposição até para indicar advogados, dar auxílio. Tem que haver. Dispensar o advogado neste caso é como dispensar o técnico de um time de futebol - disse Correa.





O blog do Ancelmo Gois, no "Jornal O Globo", publicou na terça-feira que o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que a postura do Flamengo está "cheirando a medo da verdade" e que nunca viu "quem está devendo querer escolher o advogado do credor".





O que Landim disse no domingo:





- A gente soube que duas famílias já vieram representadas por advogadas. As informações que tivemos é que durante essa reunião, e depois da saída do desembargador, houve orientação dessas advogadas falando de falta de respeito do clube. A gente entende que é um momento difícil, mas percebemos que essas duas advogadas conseguiram criar um clima dentro daquele grupo para que fosse deliberado um valor muito alto - disse o presidente do Flamengo.





No dia 8 de fevereiro, um incêndio no alojamento das divisões de base do Flamengo, no Ninho do Urubu, fez dez vítimas fatais.





