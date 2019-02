Penguins vencem Lightning com período perfeito e Murray inspirado

O Pittsburgh Penguins conseguiu um grande resultado ao derrotar o líder da Conferência Leste. Nesta quarta feira (30), a equipe recebeu o Tampa Bay Lightning na PPG Paints Arena, onde venceu por 4 a 2; destaque para Phil Kessel com dois pontos e para o goleiro Matt Murray, com fundamentais 33 defesas.





Com o resultado, os Penguins chegam aos 60 pontos (27-17-6) e assumiram a segunda colocação da divisão Metropolitana, ultrapassando o rival Washington Capitals nos critérios de desempate. Já o Lightning continua com 76 pontos (37-11-2) e segue disparado na liderança da Divisão Atlântico e também da Conferência Leste.





O primeiro período dos donos da casa foi avassalador. Logo aos 3 minutos Riley Sheahan aproveitou rebote do goleiro para abrir o placar, cindo minutos depois foi a vez de Phil Kessel driblar Andrei Vasilevskiy para ampliar; o terceiro veio com mais 15 segundos, em lance de oportunismo de Sidney Crosby.





Quando as duas equipes estavam com quatro jogadores no segundo período, Kris Letang aproveitou um contra-ataque para ampliar. O Litghtning esbarrou várias vezes no goleiro Matt Murray, mas diminuiu apenas na etapa final, com J.T. Miller e Steven Stamkos.





O próximo desafio dos Penguins será nesta sexta (1), quando recebe o Ottawa Senators na PPG Paints Arena, enquanto o Lightning segue na estrada e visita o New York Islanders, no mesmo dia.





The Playoffs