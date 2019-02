Perto de deixar UTI, Cauan e Francisco evoluem juntos e devem receber alta nos próximos dias

(Foto: Thayuan Leiras)









Uma boa notícia em meio à tragédia. Os jovens atletas Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, que estão em um hospital na Barra da Tijuca, evoluíram e devem deixar a UTI na manhã do próximo domingo. Há expectativa para que a dupla receba alta em dois ou três dias.





As informações, apuradas pela reportagem, ainda não são oficiais. Na manhã deste sábado, o pai de Francisco Dyogo, Francisco José, confirmou a impressão positiva, mas disse que o filho ainda respira com ajuda de aparelhos.





Segundo boletim médico divulgado pelo Flamengo na última sexta-feira, a dupla tem lesões de via aérea e escoriações. Francisco Dyogo ainda trata de queimaduras. Os garotos estão juntos na UTI e passam por tratamento, principalmente o que se chama de fisioterapia respiratória.





O clube não divulgou atualização sobre as condições dos meninos até a manhã deste sábado. Além deles, Jhonata Ventura segue internado. O garoto chegou ao hospital Pedro II em estado gravíssimo.





Boletim médico divulgado pelo Flamengo





O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Cauan Emanuel e Francisco Dyogo seguem em situação estável no Hospital Vitória. Os meninos passaram a noite desta sexta-feira (8) sem complicações e se alimentam normalmente por via oral. Os dois atletas permanecem em tratamento no CTI, recebendo antibióticos venosos e suporte por máscara de oxigênio. O chefe do Departamento Médico do Flamengo, Dr. Márcio Tannure, e o clínico cardiologista do Vitória, responsável pela internação dos atletas, Dr. Fernando Bassan, acompanham a evolução do quadro.





O atleta Jhonata Ventura segue internado no hospital municipal Pedro II, em estado grave. Ele passou as últimas 24 horas sem intercorrências e alterações laboratoriais significativas. Jhonata está estável hemodinamicamente e sedado, com melhora dos parâmentros respiratórios, e permanece no CTI. Os médicos do Flamengo, Drs. Luiz Baldi e Gustavo Dutra, acompanham a situação de Jhonata, que está sob os cuidados da equipe especializada do Centro de Tratamentos de Queimados.





Globo Esporte