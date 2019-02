Pogba faz dois, United emplaca mais uma vitória e entra no G-4 do Campeonato Inglês

A chegada de Ole Günnar Solskjaer no comando do Manchester United fez renascer não só a equipe na temporada, mas também a moral de Paul Pogba no clube. E o francês voltou a fazer a diferença neste sábado. Com dois gols do camisa 6, o embalado United venceu o Fulham por 3 a 0, fora de casa, e entrou no G-4 do Campeonato Inglês - ao menos temporariamente.





Com o triunfo, o United consegue uma missão que parecia impossível no fim do ano passado: chegar à zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Os Red Devils agora têm 51 pontos e ocupam a quarta colocação, deixando para trás o Chelsea - que ainda jogará neste domingo contra o Manchester City. O Fulham segue na penúltima posição, com 17 pontos.





Considerado a maior estrela do elenco do Manchester United, Pogba embalou junto com o time neste começo de 2019. Mesmo sem ter uma atuação tão chamativa neste sábado, o francês marcou dois gols e se isolou como artilheiro da equipe na Premier League, com 11 gols - oito deles depois da chegada de Solskjaer.





O triunfo diante do Fulham é o 10º do Manchester United em 11 jogos sob o comando de Ole Günnar Solskjaer. O time segue invicto desde a chegada do técnico, que substituiu José Mourinho e fez com que a equipe subisse rapidamente na tabela do Campeonato Inglês. Agora, o time terá o maior desafio desde sua chegada: o confronto contra o PSG, ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.





Globo Esporte