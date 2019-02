Polícia faz medições complementares para agilizar laudo de tragédia do Ninho

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) estiveram no início da tarde deste sábado ao Ninho do Urubu para a realização de medições complementares da área que pegou fogo e matou 10 jogadores da base do Flamengo. A Polícia Civil trabalha de forma intensiva para agilizar o laudo final e começar uma nova etapa na investigação com outros depoimentos.





Assim que o resultado final for liberado, o delegado Márcio Petra de Mello, que é responsável pelo caso, chamará a diretora da perícia técnica para alinhar o discurso e fazer novas intimações.





A ideia é chamar integrantes da diretoria do Flamengo, a empresa que aluga os contêineres para o clube e também os responsáveis pela manutenção do Ninho do Urubu.





Além disso, saber se todas as pendências de licenças reveladas após a tragédia podem ter influência direta no caso. Segundo a Prefeitura, por exemplo, o CT do Flamengo teve quase 30 autos de infração e edital de interdição.





Conforme a Prefeitura já havia divulgado na tarde desta sexta-feira, a área do alojamento atingida pelo incêndio "não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento, em 05/04/18, como edificada" e que no projeto protocolado a área está descrita como estacionamento de veículos, não um alojamento.





Médicos não permitiram depoimentos de internados





A Polícia Civil tentou pegar os depoimentos dos jovens que estão internados, mas não foi autorizada pelos médicos. Por isso, vai esperar até que eles recebam alta.





Nesta sexta-feira, 13 jogadores da base do Flamengo prestaram depoimento na delegacia, sendo que 11 deles estavam dentro do contêiner no momento do incêndio. Além dos meninos, três funcionários também estivem com o delegado.





Globo Esporte