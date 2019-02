Ponto de Opinião: O ainda impasse entre emissoras e anunciantes no futebol

O jogo entre Talleres, da Argentina, e São Paulo, válido pela preliminar da Libertadores, correu o risco de não ser transmitido pela Rede Globo. Isto porque houve um impasse entre emissora e Conmebol para que os anunciantes da entidade sul-americana fossem transmitidos durante a partida. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Uol.





O que vinha sendo noticiado é que a Globo mostraria o jogo apenas com a exibição dos seus anunciantes, o que não foi aceito pela Conmebol. Até o momento, o duelo foi mantido pela emissora carioca (atualizo para vocês o texto após o início, ou não, da transmissão).





De acordo com a reportagem, os dirigentes da Conmebol avaliaram que ao Globo tenta não cumprir a exigência por estar acostumada a ter influência sobre os dirigentes sul-americanos. Isto também aconteceu com a Fox Sports latino-americana.





Este ano a Conmebol estreia a transmissão da Libertadores pela internet. Na quinta-feira (7), a partida entre o La Guaira, da Venezuela, e o Atlético Nacional, da Colômbia, terá transmissão exclusiva pelo facebook da Confederação. Esta ação também flexibiliza as ações de publicidade e um maior controle sobre a transmissão.





Mesmo nesta modernidade causada pelas redes sociais, o controle publicitário ainda determina muitos parâmetros nas emissoras, principalmente na Globo. Enquanto algumas empresas investem no futebol como a Red Bull, por exemplo, boa parte da imprensa insiste em “esconder” esse investimento, como é o caso do Red Bull Brasil, “apelidado” pela Globo como RB Brasil.





A partida do São Paulo só escancarou mais ainda essa guerra de braço. A mídia espontânea é cada vez mais evitada nesses casos, mas nem sempre isso acontece. Este também é o caso do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, “apelidado” pelo Globo como Arena Palmeiras, mas como a logo da empresa está por toda parte do estádio, é quase impossível de evitar a exibição.





No entanto, isso já poderia ter sido superado pelas emissoras, mas ainda é uma grande incógnita, que atrapalha o desenvolvimento do esporte e diminui a paixão do torcedor. O dinheiro entra, mas o amor a camisa vai para o espaço a cada ano.