Ponto de Opinião: O momento é de repensar o ano e aderir as mudanças no Botafogo-SP

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)

O Botafogo de Ribeirão Preto somou mais uma derrota na série A1 do Campeonato Paulista. Desta vez, a equipe perdeu fora de casa para o Guarani por 2 a 0 e praticamente está fora da briga pela próxima fase da competição. Mais do que isso, a equipe já precisa repensar o ano de 2019.





O ano que deveria ser especial, com o acesso garantido para a série B do Campeonato Brasileiro, se tornou um pesadelo para diretoria e comissão técnica. A equipe pouco cria, se prende na defesa adversária e perde a bola com facilidade, como foi no caso do primeiro gol do Bugre, após o time de Campinas roubar a bola no meio de campo, em partida realizada no último domingo (10).





Para se ter uma ideia, nem as coletivas de imprensa do técnico Léo Condé estão convencendo mais. A mudança tática não veio, o time continua a produzir muito pouco no ataque e a torcida já não aguenta tantas desculpas. Um clube que está investindo em seu estádio, se tornou um clube-empresa, não pode ter um elenco tão apagado e vulnerável em um momento desses.





A próxima partida é também fora de casa, contra o Red Bull. A vitória é muito importante ou então a diretoria vai precisar fazer cortes, a começar pela comissão técnica. Ou muda ou o rebaixamento vai se tornando cada vez mais presente, tanto no estadual quanto no Brasileiro.





O momento é de mudanças eficazes e imediatas. Pra ontem.