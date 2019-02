Por cuspir em rival, Deyverson será julgado no dia 11 de fevereiro; pena pode ser de 12 jogos

(Foto: Marcos Ribolli)









A cusparada que Deyverson deu no volante Richard, do Corinthians, levará o atacante do Palmeiras ao banco dos réus do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, provavelmente no dia 11 de fevereiro. Nesta mesma data, o Palmeiras enfrenta o Bragantino pelo Campeonato Paulista.





A procuradoria do TJD deve denunciar o atacante no início desta semana – a súmula já foi publicada. Deyverson será enquadrado no artigo 254 B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata especificamente do ato de "cuspir em outrem" e prevê pena de seis a 12 jogos de suspensão.





No pior cenário, Deyverson pode perder quase todo o Campeonato Paulista, já que restam 14 jogos até uma eventual final para o Palmeiras. No Campeonato Brasileiro de 2017, o atacante Kléber Gladiador, então no Coritiba, pegou uma suspensão de 11 jogos por ter cuspido num jogador do Bahia. O técnico Luiz Felipe Scolari disse, após o jogo, que conversaria com o atacante sobre seu comportamento.





– Foi bem expulso. É o mínimo que o árbitro poderia fazer – disse Felipão.





Deyverson foi expulso aos 42 minutos do segundo tempo, justamente quando seu time mais pressionava em busca do empate – o Corinthians venceu por 1 a 0. Desde que chegou ao Palmeiras, em julho de 2017, esta foi a quinta expulsão do centroavante em 66 jogos.





Dias antes do Dérbi, o atacante prometeu ser "mais cabeça" para não prejudicar o Palmeiras. No ano passado, depois de um clássico entre Palmeiras e Santos, Felipão chegou a interromper uma entrevista de Deyverson e disse que o jogador tinha "uma chavezinha que não funciona".





Globo Esporte