Prefeito de Osaka, no Japão, revela desejo de realizar corrida de rua da Fórmula 1

(Foto: Dukas/UIG via Getty Images)









Em entrevista coletiva nesta quinta-feira o prefeito da cidade japonesa de Osaka expressou publicamente o desejo de realizar um GP de Fórmula 1 nas ruas da terceira maior cidade do país. Hirofumi Yoshimura aproveitou que Osaka realizará a Expo 2025 para revelar a vontade de encontrar investidores que viabilizem a realização da prova, além de um complexo de entretenimento e um cassino, segundo o "Japan Today".





- Se conseguirmos atrair investimento mundial, conseguiremos realizar coisas que hoje não podemos no Japão. Uma corrida de rua talvez seja realizável em Yumeshima - afirmou Yoshimura.





Caso o desejo do prefeito se concretizasse, essa seria a primeira corrida de rua na terra do sol nascente, que já tem o icônico GP realizado no Circuito de Suzuka desde 1987 - com contrato vigente até 2021. A categoria também correu em Fuji (quatro vezes) e em Aida (duas vezes), mas como GP do Pacífico. O último piloto japonês a correr na categoria foi Kamuy Kobayashi, pela modesta Caterham, ha cinco anos.





Globo Esporte