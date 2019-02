Prefeitura de São Paulo nega reforma, e Pacaembu não poderá ser usado no Brasileiro

(Foto: Marcos Ribolli)









O Pacaembu não poderá ser utilizado no Campeonato Brasileiro. O estádio não atende aos padrões de iluminação exigidos pela CBF para partidas da Série A deste ano.





A informação, publicada pelo jornal “O Estado de S.Paulo”, foi confirmada pelo GloboEsporte.com.





O sistema de iluminação do Pacaembu é de 600 lux, a unidade de medida utilizada nesses casos, enquanto que o Programa de Licenciamento da CBF, que define esse critério, determina que os estádios da elite tenham iluminação mínima de 800 lux.





A Prefeitura de São Paulo, administradora do estádio, informou que não fará modificações no local, que está em processo de licitação.





Em nota, a Secretaria de Esportes e Lazer afirma que "o Pacaembu está em vias de concessão e a estrutura atual do equipamento não pode sofrer alterações. No caso específico, o investimento da troca de iluminação demandaria um gasto que aumentaria o valor comercial da proposta e implicaria no cancelamento do processo".





No começo de fevereiro, o consórcio Patrimônio SP ofereceu R$ 111 milhões para explorar o estádio por 35 anos, a melhor proposta. O processo, porém, foi suspenso por decisão da Justiça.





O Santos tem sido o principal cliente do Pacaembu. Em 2018, foram 12 partidas. Nessa temporada, por causa dos pedidos da CBF, o Santos fechou a Vila Belmiro para reformas – só enfrentou a Ferroviária lá, na estreia do Paulista. Depois, fez três jogos no Pacaembu, contra São Paulo, Mirassol e Guarani.





Além do Santos, Palmeiras e Corinthians também utilizaram o Pacaembu em situações pontuais no ano passado – os alviverdes recorrem ao estádio quando há show na Arena, enquanto os corintianos precisaram reformar o gramado da Arena Corinthians. Neste ano, o São Paulo mandou jogos no estádio municipal enquanto o Morumbi esteve em obras.





Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo indicaram seus estádios particulares como primeira opção para a CBF. Arena Corinthians, a do Palmeiras, Vila Belmiro e Morumbi atendem aos critérios da confederação e poderão ser utilizados normalmente.





Globo Esporte