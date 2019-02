Prefeitura interdita CT do Flamengo nesta quarta-feira, 27

(Foto: Ivan Raupp)

A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou na manhã desta quarta-feira (27) o centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. Ainda sob investigação do incêndio no último dia 8 de fevereiro, onde resultou na morte de 10 jogadores da base do clube, o local foi interditado novamente pela administração pública, já que em 2017 a Prefeitura havia interditado o CT, mas o Flamengo descumpriu a determinação.





As primeiras informações foram publicadas pelo jornalista Lauro Jardim. Na decisão de 2017, a Prefeitura afirmou que o Ninho do Urubu funcionava “sem o competente alvará de licença para estabelecimento”. Na decisão desta quarta, o documento apresenta a seguinte frase: “Afixado novamente em 27/02/19”.





A interdição não tem relação com o pedido do Ministério Público, este envolvendo as indenizações para as famílias das atletas da base. O MP pediu o fechamento do CT na semana passada, além do bloqueio de R$ 57 milhões do clube. O Flamengo apresentou defesa e aguarda decisão do juiz.





O local está sendo guardado por membros da Guarda Municipal, para evitar a entrada de pessoas no Ninho. Apenas funcionários da obra no local são permitidos, além de funcionários que chegam para recolher material esportivo.





O time profissional tinha um treino marcado no CT nesta quarta, sendo o mesmo transferido para a Gávea.





Nota oficial da Prefeitura do Rio sobre a interdição:





A Prefeitura do Rio, por meio das Secretarias de Fazenda e de Ordem Pública (Seop), interditou nesta quarta-feira (27/2) o Centro de Treinamento do Flamengo por funcionamento sem alvará e habite-se. A medida segue recomendação do Ministério Público Estadual que, após o incêndio ocorrido no CT do Clube, em Vargem Grande, no último dia 8, supervisiona os órgãos envolvidos para buscar soluções para o caso. Participaram da ação, fiscais de atividades econômica, agentes da Seop e da Guarda Municipal. O local foi fechado e o edital de interdição, que já havia sido lavrado em 2017, foi novamente afixado no CT do clube.





Para impedir a entrada, a permanência e o uso das instalações do Centro de Treinamento por atletas e demais funcionários do clube, as portas de acesso foram lacradas e assim devem permanecer até que sejam regularizadas as pendências urbanísticas e fiscais do estabelecimento. O acesso ficará restrito aos funcionários da obra que ocorre no local. A Guarda Municipal permanecerá no Ninho do Urubu a partir de hoje em plantões diários dos agentes.





Sobre a interdição do CT, o prefeito Marcelo Crivella diz: "Hoje foi interditado completamente, há uma decisão e a Prefeitura cumpriu. Nós esperamos que tanto as exigências para o alvará como também para habite-se sejam cumpridas, e que ele retorne logo ao funcionamento".





A operação faz cumprir o Edital de outubro de 2017, que já determinava o fechamento do CT e que não vinha sendo respeitado pela diretoria do Flamengo. A operação só pode ser efetivada agora porque os fiscais da SMF só têm poder de polícia administrativa. Com a decisão do MP-RJ, que também determinou o fechamento do Ninho do Urubu, a SMF e a SEOP puderam fechar o CT por meio de uma ação mais contundente. A interdição contou com o apoio do MP-RJ.





Entenda o caso





O CT do Flamengo sofreu um incêndio no último dia 8, o que ocasionou a morte de 10 atletas da divisão de base do clube. O Ninho do Urubu não tinha alvará de licença para estabelecimento e habite-se. Ações foram adotadas pelos órgãos envolvidos, entre eles, a Prefeitura, que tomou medidas administrativas para fazer valer a interdição.





Secretaria Municipal de Fazenda





Autuou o estabelecimento e lavrou um edital de interdição. Ao todo 32 multas foram aplicadas ao Centro de Treinamento, das quais 13 emitidas somente neste ano. A secretaria Municipal de Fazenda também participou de vistoria conjunta realizada no CT no dia 12/2 e encaminhou notícia crime à 42ª Delegacia de Polícia.





Secretaria Municipal de Urbanismo





Na vistoria realizada no Ninho do Urubu, dia 12/2 de fevereiro, os técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo notificaram e multaram o Flamengo por executar obras divergentes do projeto aprovado. O clube tem licença de obras em vigor, mas é importante ressaltar que a área incendiada não consta com destinação de alojamento em quaisquer dos projetos aprovados pela Secretaria de Urbanismo (tanto em 07/01/2011 quanto em 05/04/2018).





No dia 15/2, o Flamengo apresentou à Secretaria de Urbanismo um novo projeto para análise, solicitando nova licença para modificação de projeto aprovado. O clube também se comprometeu em demolir todas as construções irregulares. A nova licença de obras foi expedida pela SMU no último dia 19 e tem validade de 12 meses.