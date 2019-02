Pulsante, Atlético de Madrid marca com zagueiros e sai na frente da Juventus

Regida por Cristiano Ronaldo, a Juventus é uma das favoritas ao título da Liga dos Campeões - e não é a derrota desta quarta-feira que derrubará esse rótulo. Mas beira o inacreditável a capacidade que tem o Atlético de Madrid de jogar com o coração. A multidão colchonera empurrou a equipe de Diego Simeone para cima do adversário de modo que a Juve, fria e calculista por essência, em determinado momento sentiu-se acuada. Os comandados de Allegri não sabiam o que fazer. Quase como um lapso, o suficiente para o Atlético fazer 2 a 0 com gols dos seus zagueiros e abrir vantagem providencial na briga por uma vaga nas quartas de final.





A Juventus fechou a partida com incríveis 62% de posse de bola e teve um bocado de chances de gol, mas pode agarrar o alento de não voltar para casa com um placar negativo mais elástico. Diego Costa, no início do primeiro tempo, perdeu oportunidade inacreditável chutando para fora cara a cara com Szczesny; Griezmann marcaria de cobertura não fosse o toque providencial do goleiro da Juve; e Morata chegou a balançar as redes de cabeça, mas o árbitro anulou o lance com ajuda do VAR.





Cristiano Ronaldo pisou em um gramado em Madri pela primeira vez desde que deixou o Real, no fim da última temporada. E por toda história pelo clube branco da capital espanhola, foi o principal alvo da torcida do Atlético. Era o português tocar a bola, e o Metropolitano era tomado por vaias. Mas o gajo, sempre frio, não se deixou abater. Logo no início do jogo, cobrou falta com violência para a excelente defesa de Oblak. Solto, flutuou entre os setores de ataque da Juve e levou perigo em outras ocasiões. Só faltou o gol.





O árbitro de vídeo foi acionado na partida e acabou sendo providencial. Primeiro, num lance com Diego Costa no primeiro tempo: o espanhol sofreu falta dentro da área, mas caiu dentro, e o árbitro marcou pênalti num primeiro momento - mas voltou atrás quando foi avisado ela comunicação. Depois, no gol anulado de Morata. Inicialmente pareceu que Chiellini se jogou, mas ficou claro em outro ângulo que o zagueiro foi empurrado pelo atacante do Atlético. Duas decisões acertadas.





Juventus e Atlético de Madrid voltam a se enfrentar no dia 12 de março, às 17h (de Brasília), em Turim. O time colchonero pode perder por até um gol de diferença para ficar com a vaga nas quartas.





As duas equipes voltam a campo pelos campeonatos nacionais no próximo domingo. Às 11h (de Brasília), a Juventus visita o Bologna no Italiano. Às 12h15, é a vez do Atlético de Madrid receber o Villarreal no Espanhol, novamente no Metropolitano.





