Real Madrid esgota paciência e põe Bale no mercado, diz jornal

O jornal “AS” traz nesta quarta-feira a informação de que o Real Madrid esgotou a sua paciência com Bale e resolveu colocá-lo no mercado de transferências.





Além do rendimento abaixo do esperado (o atacante tem nove gols em 29 jogos na temporada), o clube também está preocupado com suas atitudes – o veículo citou o fato de Bale ainda não falar espanhol como um dos problemas para a sua falta de liderança, algo demandado após a saída de Cristiano Ronaldo.





Bale também perdeu o posto de titular incontestável do time, uma vez que Vinicius Junior ganhou espaço na ponta-esquerda, e ele passou a brigar com Lucas Vázquez e Asensio. Em nenhum dos últimos oito jogos o galês ficou em campo os 90 minutos – e em cinco saiu do banco de reservas.





O Real Madrid também está interessado na contratação do belga Hazard, do Chelsea.





Tudo isso, segundo o “AS”, deixou o clube disponível a escutar ofertas pelo jogador de 29 anos (fará 30 em julho) na próxima janela de verão europeu. O seu contrato vai até junho de 2022 e seria necessária uma oferta superior aos € 101 milhões pagos pelo Real Madrid em 2013 para contratá-lo.





Globo Esporte