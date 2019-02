Ribeirão Preto Rugby promove seletiva no próximo domingo, 24

(Foto: Marcos Weiske)









No próximo domingo, dia 24, o Ribeirão Preto Rugby Clube promove seletiva em busca de novos atletas para o time. Homens e mulheres, de todos os tipos físicos estão convidados a participar e conhecer mais sobre o esporte que mais cresce no Brasil. O único requisito é a idade: a partir de 14 anos. A seletiva será no Parque Municipal Dr. Luis Carlos Raya, das 9h30 às 12h30.





“Estamos buscando pessoas com vontade de conhecer esse esporte. O Rugby é inclusivo e todos são bem-vindos: acima ou abaixo do peso, alto ou baixo, sedentário ou que gosta de praticar exercícios. Chamamos de seletiva, mas, na verdade, todos que vierem poderão fazer parte desta equipe que, mesmo com pouco tempo de fundação, já fez história”, diz João Becker, um dos fundadores do Ribeirão Preto Rugby.





Com pouco mais de dois anos de existência, o time conquistou o acesso para a Série C do Campeonato Paulista em 2018. A estreia na 3ª Divisão está marcada para 14 de abril, em Vinhedo, contra o Cougars.





“Estamos confiantes de que podemos trazer mais um título para Ribeirão Preto este ano e para isso queremos contar com um elenco com muita vontade de jogar e com o apoio da torcida que é fã do esporte”, afirma o técnico Daniel Tiezzi. “Basta aparecer no Parque Raya dentro do horário previsto, com roupa confortável, que poderá praticar um pouco do Rugby e conhecer melhor o esporte”, completa Tiezzi.





Serviço: Seletiva Ribeirão Preto Rugby 2019





Data: 24 de fevereiro

Horário: Das 9h30 às 12h30

Local: Parque Municipal Dr. Luis Carlos Raya

Endereço: Rua Severiano Amaro dos Santos, s/n, bairro Jardim Botânico