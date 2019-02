Rodada da Taça Guanabara é adiada após incêndio no Ninho do Urubu

(Foto: Agência Estado)

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro definiu que a rodada da semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo x Fluminense e Vasco x Resende será adiada após o incêndio que matou 10 pessoas no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, na madrugada desta sexta-feira (8). O adiamento também atinge o Grupo X, grupo de rebaixamento do estadual, que conta com América, Goytacaz, Nova Iguaçu e Macaé.





A Ferj definiu o adiamento após se reunir com representantes de Flamengo, Fluminense e Vasco, e, posteriormente comunicar a decisão aos demais clubes.





O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil continuam no local para a retirada dos corpos das vítimas e realizar a perícia. Três jovens da base continuam internados em hospitais da cidade.