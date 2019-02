Rodada do Carioca é adiada após decisão da Ferj

(Foto: André Durão)

A rodada deste fim de semana do Campeonato Carioca foi adiada. A Ferj emitiu um comunicado transferindo as semifinais de Flamengo x Fluminense e Vasco x Resende para quarta e quinta-feira da semana que vem.





As equipes cariocas encerraram suas atividades nesta sexta-feira e cancelaram a agenda deste sábado. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, lamentou o ocorrido e diz que foi a pior tragédia em 123 anos do clube.





Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio antigo do Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, e deixou dez mortos, entre jogadores da base e funcionários, e três atletas feridos, um deles em estado grave. O incêndio teve origem em um aparelho de ar-condicionado de um dos quartos do alojamento.





Veja o pronunciamento completo de Rodolfo Landim:





''Eu queria começar pedindo desculpas a vocês aqui, sei que há algum tempo, mas estava envolvido em uma série de ações emergenciais e distribuição de tarefas importantes nesse momento. Só agora consegui me desvencilhar disso





Queria dizer para vocês que estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos com as vidas dessas 10 pessoas. O mais importantes agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias que certamente estão sofrendo muito e fiquem certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para que isso seja minimizado ao máximo.





Estamos colaborando com as autoridades para que a causa desse acidente, desse incêndio possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem interesse em que isso ocorra. Por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos sentindo uma tristeza enorme. É o que posso falar. Obrigado a todos e peço desculpas''