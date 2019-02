Rogerinho avança no qualifying do Rio Open, e Bellucci cai logo na estreia

O dia não foi de grandes resultados para os tenistas brasileiros no qualifying do Rio Open. Dos cinco que entraram em quadra, apenas Rogério Dutra Silva (138º do ranking) avançou e segue com chances de entrar na chave principal. Thomaz Bellucci, Mateus Alves, Natan Rodrigues e Rafael Matos foram derrotados e estão eliminados da competição.





Rogerinho foi o primeiro a atuar, abrindo os trabalhos na Quadra Guga Kuerten, e teve bastante trabalho com o italiano Matteo Donati (210º), de 23 anos. No entanto, o brasileiro fez valer sua experiência e cresceu na reta final para garantir a vitória em 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/1, em 1h38 de confronto.





Ex-top 30 da ATP, Thomaz Bellucci ganhou a chance de buscar uma recuperação no ranking - atualmente é o 213º. Porém, apesar de ter feito um jogo bastante disputado, acabou desperdiçando uma boa chance no segundo set quando chegou a ter 5/3 e saque, e foi superado por Casper Ruud (129º) por 7/6 (3) e 7/6 (6).





Outros três jovens também atuaram como convidados. Natan Rodrigues, de 17 anos, perdeu por 6/3 e 6/1 para o experiente Carlos Berlocq (135º). Rafael Matos, de 23, chegou a surpreender no segundo set, mas viu Hugo Dellien (113º) atropelar no fim para fazer 6/4, 1/6 e 6/0. Por último, Mateus Alves, de 18, acabou superado em um jogo duríssimo com Pedro Martinez (162º) em 6/4, 3/6 e 7/5.





