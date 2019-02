Rumo ao hexa, Mercedes lança carro que pode deixar Hamilton perto dos recordes de Schumacher

A equipe mais poderosa da atualidade na Fórmula 1 mostrou o carro com o qual tentará manter a hegemonia em 2019. O modelo W10 que será pilotado por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas foi apresentado pela internet e ainda nesta quarta-feira foi à pista em Silverstone para um "shakedown" (teste de checagem de componentes) - cada equipe tem direito a 100 quilômetros de pista para filmagens, mas na prática a atividade é usada para conferir o funcionamento do carro.





Apesar das provocações da Mercedes na internet de que poderia mudar radicalmente a pintura do carro, o layout é muito parecido com o dos anos anteriores, com o prateado predominando. Para os olhos mais atentos, uma chuva de estrelas pequenas da Mercedes foi colocada no cofre do motor.





O W10 pode levar o time alemão ao hexacampeonato de construtores, algo que apenas a Ferrari conseguiu, entre 1999 e 2004, e pode dar à escuderia o inédito sexto título seguido entre os pilotos - a equipe italiana foi cinco vezes campeã em sequência com Michael Schumacher de 2000 a 2004.





Além disso, caso mantenha a pegada de vitórias dos últimos anos, Hamilton tem tudo para se aproximar ainda mais dos principais recordes de Michael Schumacher. Hoje, o inglês tem 73 vitórias e cinco títulos, contra 91 triunfos e sete campeonatos do alemão. Para chegar aos objetivos, a Mercedes aposta as fichas num motor bastante modificado e, desta forma, dar um grande passo adiante em relação às adversárias.





- A temporada de 2019 será um novo desafio para todos nós. Os regulamentos mudaram substancialmente. Temos de começar do zero, precisamos nos provar novamente - contra nossas próprias expectativas e contra nossos concorrentes. Começamos a temporada com zero pontos, então não estamos dando nada como garantido e não há absolutamente nenhum sentimento de direito de estar na frente - disse o chefe do time, Toto Wolff.





Cauteloso, o dirigente ainda comentou que a equipe não está preocupada em mostrar tempos espetaculares nos testes de pré-temporada a partir da próxima semana em Barcelona. Como nos últimos anos, o foco será desenvolver o W10:





- De fato, com a mudança na regulamentação para a nova temporada, cada equipe pode ter uma chance pelo título e estamos vendo todos eles como uma ameaça em potencial. Estamos ansiosos para começar em Barcelona, ​​para nos compararmos com nossas próprias simulações e ver se nossas previsões se materializam na pista. Vamos nos concentrar em nós mesmos, construindo o desempenho e esperamos estar prontos quando a primeira sessão realmente competitiva começar no sábado, em Melbourne





- Está aqui! O que vocês acham da nova pintura este ano?! Estou sinceramente animado por estar dirigindo este carro pela primeira vez hoje! Fique por perto para mais... - escreveu o pentacampeão Lewis Hamilton nas redes sociais.





Datas de lançamento dos novos carros





7 de fevereiro - Haas

11 de fevereiro - Williams

11 de fevereiro - STR

12 de fevereiro - Renault

13 de fevereiro - RBR, Mercedes e Racing Point

14 de fevereiro - McLaren

15 de fevereiro - Ferrari

18 de fevereiro - Alfa Romeo





Globo Esporte