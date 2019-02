Saiu a bola? Foi falta? Mão? Sandro Meira Ricci analisa as polêmicas de Corinthians x São Paulo

Sandro Meira Ricci, comentarista de arbitragem do Grupo Globo, analisou os lances polêmicos do clássico entre Corinthians e São Paulo, neste domingo, em Itaquera, pelo Paulistão. Um erro do árbitro Lucas Canetto Bellote para cada lado.





No primeiro, a favor do Corinthians, o ex-árbitro mostra que a bola saiu no momento do cruzamento de Clayson (Pedrinho finaliza, e Tiago Volpi espalma para escanteio). No segundo, na cobrança do escanteio, a bola passa pela linha após cabeceio de Manoel e entra no gol.





– Nesse primeiro lance, o Clayson cruza, o Pedrinho mata e chuta a gol. Nesse lance, a bola realmente sai. A bola sai claramente. O juiz deveria ter marcado o tiro de meta. Na sequência tem o escanteio que origina o gol do Manoel. A bola bate na cabeça do Volpi e o assistente dessa vez acerta e marca o gol corretamente – explicou Ricci.





No segundo lance polêmico, a favor do São Paulo, Antony cometeu falta em Danilo Avelar após cruzamento, na análise de Sandro Meira Ricci. Reinaldo cobrou escanteio e Pablo empatou o jogo de cabeça.





Logo em seguida, o goleiro Tiago Volpi reclamou de falta de Vagner Love. O goleiro não consegue cortar o cruzamento na disputa com o atacante, e a bola sobra para Gustagol marcar. Para Sandro Meira Ricchi, lance legal.





Ricci concordou com o árbitro ao marcar toque de mão de Gonzalo Carneiro após cruzamento de Reinaldo. Arboleda pegou o rebote, marcou, mas o jogo já estava parado.





Globo Esporte