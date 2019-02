Santos leva susto, mas goleia Altos e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Depois de sofrer uma goleada inesperada para o Ituano, o Santos do técnico Jorge Sampaoli agora tem um placar elástico a seu favor. Nesta quarta-feira, o Peixe aplicou 7 a 1 no Altos, do Piauí, em Teresina, e avançou à segunda fase da Copa do Brasil sem grandes dificuldades. O curioso é que o Santos sofreu um susto no início e saiu perdendo, com gol de Luizão, logo aos cinco minutos. Depois, só deu Peixe: Luiz Felipe, Derlis González, Carlos Sánchez (duas vezes), Alison, Soteldo e Diego Pituca fizeram os gols. Veja os melhores momentos da partida:





Classificado à segunda fase, o Santos vai enfrentar Sobradinho-DF ou América-RN na sequência da Copa do Brasil. As duas equipes jogam também nesta quarta-feira. CLIQUE AQUI e veja a tabela do torneio.





Carlos Sánchez, mais uma vez, foi o melhor do Santos em campo. O uruguaio fez dois gols – um deles uma pintura, por cobertura (veja abaixo) – e ditou o ritmo do jogo. Ele é um dos homens de confiança de Jorge Sampaoli e foi poupado no fim, substituído por Eduardo Sasha.





O Altos teve duas ótimas chances logo de cara, diante de um Santos desconcentrado. Primeiro, Eder Guerreiro recebeu de Ancelmo e, sozinho, chutou em cima de Vanderlei. Logo depois, Luizão desviou de bico após cobrança de escanteio e abriu o placar. O gol do time da casa acordou o Santos, que não perdoou: Luiz Felipe, de cabeça, Derlis González, Sánchez (duas vezes) e Alison abriram 5 a 1 ainda no primeiro tempo. Na saída do intervalo, o atacante Luizão, otimista, disse que o Altos tentaria "pelo menos buscar o empate".





Com a vaga na segunda fase assegurada, o Santos diminuiu muito o ritmo e levou novos sustos do Altos, mas nada que pudesse alterar o placar. Sampaoli descansou Jean Mota, Derlis e Sánchez, seus três principais jogadores, e testou nomes como Soteldo e Eduardo Sasha. Soteldo ainda deixou seu gol, e Diego Pituca, no fim, definiu o 7 a 1.





O Santos recebe o Mirassol no Pacaembu, sábado, às 17h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Também no sábado, o Altos enfrenta o Ceará, em Fortaleza, às 16h, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.





Globo Esporte