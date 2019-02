São Paulo anuncia acordo com Cuca e Vagner Mancini de interino; Jardine seguirá em outro cargo

(Foto: Flavio Florido/BP Filmes)









A diretoria do São Paulo anunciou nesta quinta-feira o afastamento de André Jardine do cargo de técnico profissional do clube. Junto com isso, o Tricolor confirmou acerto com Cuca, que assumirá o comando do time daqui a dois meses por recomendação médica e terá contrato até dezembro de 2020.





Assim, o coordenador técnico Vagner Mancini terá a missão de treinar o time interinamente até que Cuca seja liberado pelos médicos para voltar à beira do gramado. O treinador se consultou com o cardiologista Constantino Constantini e vai seguir a recomendação de continuar fora de combate.





– Nessa mudança de rumo, conversamos bastante sobre os nomes para substituir o Jardine e foi unânime que o melhor nome é do Cuca. Ele vai ser o novo treinador do São Paulo. Conversamos com ele. Ele está com problema médico, que deve se resolver num período breve, alguns meses. Por isso, não poderá assumir agora. Quem será o treinador do São Paulo no futuro é o Cuca – disse Raí, diretor-executivo do São Paulo.





A ideia de diretoria do Tricolor é apresentar Cuca já na próxima semana, para incluí-lo no contexto do clube rapidamente e facilitar a adaptação quando ele assumir de fato, daqui a dois meses.





– Nessa conversa com Cuca, ele sugeriu o coordenador técnico Mancini. Desde o início não pensava e não queria ser o treinador do São Paulo, mas devido às circunstâncias, Cuca sugeriu: "Por que não Mancini ficar nesse período"? Enquanto ele não estiver apto 100%, ele mesmo sugeriu o Mancini. Como pedido do Cuca e nosso da direção, o Mancini se dispôs a cobrir esse período e depois volta a ser coordenador de futebol – completou Raí.





Cuca deixou o Santos depois do Campeonato Brasileiro para fazer uma cirurgia no coração e desde então está sem trabalhar para cuidar da saúde. De acordo com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o prazo dado por Cuca para iniciar o trabalho é 15 de abril. Antes disso, o auxiliar Avlamir Stival, conhecido como Cuquinha, integrará a comissão técnica do Tricolor.





– Ele estabeleceu o prazo de 15 de abril para se efetivar, perto da final do Paulista. Por indicação dele, Mancini será o responsável pela condução técnica do São Paulo, como seu principal elemento. Sem prejuízo da presença efetiva e constante. Ele será visto aqui nesses próximos dias por todos nós. Pode ter sido precipitada diante do ângulo do fato, mas não imaginávamos que fosse. Hoje temos humildade de reconhecer que não deu certo. Responsabilidade de assumir, rever e restabelecer a condição do São Paulo – falou Leco.





O retorno de Cuca ao São Paulo, clube que comandou em 2004 por 51 jogos, foi consumado após a eliminação precoce do time na Libertadores, fato que abreviou a passagem de André Jardine.





Efetivado no cargo depois da demissão de Diego Aguirre, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, Jardine aceitou ser afastado do cargo de técnico profissional e vai seguir no clube em outra função, a ser definida quando ele retornar após alguns dias de descanso.





– Conversei com ele hoje e ontem. Essa crença é tamanha no trabalho dele, no potencial e talento dele, em tudo que fez e vai fazer, o Jardine vai continuar ligado ao clube. Continua sendo um profissional do São Paulo. Claro que vamos dar um tempo a ele para aliviar a cabeça, dar uma tranquilizada com alguns dias de descanso. Trabalhou bastante no fim do ano passado e nesse ano. Passando esse período, em conversas com Jardine vamos definir em qual situação se sinta bem e seja bom para o clube também – falou Raí.





Seu retrospecto como treinador do time principal foi ruim. Em 15 partidas sob o comando de Jardine, que fez sucesso na base do Tricolor, o São Paulo teve apenas quatro vitórias, além de três empates e oito derrotas (33,3% de aproveitamento).





O São Paulo volta a campo neste domingo, às 19h, contra o Corinthians, pela sétima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O time lidera o Grupo D, com nove pontos.





Globo Esporte