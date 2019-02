Sobrevivente de incêndio do Flamengo, Jhonata Ventura acorda e atende a comandos

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou no início da tarde desta terça-feira a novo boletim médico sobre o quadro de Jhonata Cruz Ventura, de 15 anos, atleta da base do Flamengo. O garoto, internado no hospital Pedro II, não está mais sedado. Acordado, o garoto está começando a atender comandos simples.





- O paciente Jhonata Cruz Ventura encontra-se no momento sem sedação, acordado e atendendo a comandos simples ao exame clínico. Apresenta melhora evolutiva dos parâmetros ventilatórios e estabilidade hemodinâmica. Foi submetido na manhã de hoje a mais um banho das queimaduras mais profundas e curativos, mostrando melhora de algumas lesões. Segue aos cuidados de terapia intensiva no CTQ - informou o boletim médico.





Jonatha é um dos três jogadores que ficaram feridos no incêndio que matou 10 atletas da base rubro-negra no Ninho do Urubu, na última sexta-feira (8). O quadro dele é considerado o mais grave, já que teve 35% do corpo queimado.





O jovem Cauan Emanuel teve alta na última segunda-feira. Francisco Dyogo segue no CTI, com quadro estável.





Globo Esporte