Suíça vence jogo de duplas na Copa Davis com participação de tenista de 15 anos

(Foto: Siggi Bucher / ITF)









Em situação delicada no classificatória da Copa Davis, perdendo por 2 a 0 para a Rússia, a Suíça ousou e escalou um jogador de 15 anos para jogar na partida de duplas ao lado do experiente Henri Laaksonen. E o garoto assumiu bem a responsabilidade, teve ótima atuação, e ajudou a equipe a vencer os rodados Evgeny Donskoy e Andrey Rublev de virada por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (1).





Jerome Kym é considerado uma das revelações do tênis suíço. Com 1,85m, o garoto mostrou muita potência em seu saque apesar da pouca idade e pareceu não sentir a responsabilidade de jogar em uma situação de pressão diante da torcida de seu país. Com Roger Federer e Stan Wawrinka próximos do fim de carreira, a Suíça ainda não revelou desde então um jogador capaz de brigar pelas melhores posições no ranking da ATP.





Com o resultado, a Suíça ganha uma sobrevida na Copa Davis. No entanto, a equipe depende de uma improvável virada, com vitórias de Henri Laaksonen sobre Karen Khachanov e Marc-Andrea Huesler sobre Daniil Medvedev para conseguir avançar à fase final do torneio.





Globo Esporte