Tragédia no Flamengo: identificação de quatro corpos só será possível por meio de DNA

Os corpos das dez vítimas da tragédia no Ninho do Urubu estão no Instituto Médico Legal (IML), mas apenas seis foram identificados pela arcada dentária. A identificação dos outros quatro garotos, sem alternativas convencionais, só será possível por meio de DNA, mas o processo pode levar meses.





Arthur Vinicius, Bernardo Pisetta, Pablo Henrique, Vitor Isaías, Gedson Santos e Athila Paixão foram identificados. As famílias foram informadas no início da tarde deste sábado.





Inicialmente, a assessoria do Flamengo informou que cinco jogadores teriam que ser reconhecidos por DNA. Mas às 14h20 a Polícia Civil avisou que Athila Paixão também foi reconhecido por arcada dentária, restando quatro corpos sem identificação.





Familiares dos demais garotos, acompanhados pelo clube no hotel, foram avisados sobre as dificuldades para identificação. O clube deu a eles a opção de retornaram para as cidades até novas informações.





Globo Esporte