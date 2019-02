Veja os novos carros que correrão a temporada 2019 da Fórmula 1

(Foto: Rich Energy Haas F1 Team)

A temporada 2019 da Fórmula 1 começa no próximo dia 17 de março, na Austrália, e, como sempre acontece no começo de ano, as equipes apresentam ao mundo seus novos carros. Confira as máquinas que em breve entrarão na pista:Mercedes - 13 de fevereiroRBR - 13 de fevereiroRacing Point - 13 de fevereiroMcLaren - 14 de fevereiroFerrari - 15 de fevereiroAlfa Romeo - 18 de fevereiro