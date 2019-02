Vice de comunicação do Botafogo polemiza na internet após publicação

O vice-presidente de comunicação do Botafogo, Marcio Padilha, causou polêmica com torcedores após uma publicação no Twitter na última quarta-feira (30). Ao responder uma mensagem, o dirigente disse que “a torcida abandonou o Botafogo”, o que causou uma confusão e uma enxurrada de comentários dos alvinegros na rede social.





Confira a publicação:

A resposta foi sobre o questionamento da torcida com a possível entrada dos irmãos Moreira Salles no futebol do clube. Recentemente, eles encomendaram uma auditoria sobre o clube junto a “Ernst & Young” para oferecer alternativas estruturais e, possivelmente, financeiras para o futuro do clube.





O comentário polemizou e muitos torcedores criticaram Padilha. De acordo com o levamento do Blog, mais de 300 respostas foram postadas até o fechamento desta reportagem. No Carioca, o Botafogo ainda não venceu e já está eliminado da Taça Guanabara após três derrotas e um empate.





Mas quem disse que somos contra? O problema é que essa ansiedade não é boa. A torcida abandonou o Botafogo, não estão me punindo nem à diretoria, e sim ao próprio Botafogo. 60% da arrecadação tem sido utilizados para pagar dívidas do passado. Não fizemos uma dessas. — Marcio Padilha (@marciopadilha00) 31 de janeiro de 2019

Olha os camisas 9 e 10 do clube desde a entrada de vocês, nenhum digno de nossa história e camisa @PedroGentileza @ a culpa é nossa né ?Olha os camisas 9 e 10 do clube desde a entrada de vocês, nenhum digno de nossa história e camisa pic.twitter.com/GiaV7ytMQa 1 de fevereiro de 2019

Você é um brincalhão. Ano pós ano passando vergonha, sofrendo com amadores comandando o Botafogo em todos os setores, culpando a torcida. Sim a culpa é nossa por ganhar nd desde 95. A culpa é nossa por você não ter qualificação pra estar no Botafogo e os outros ai dentro tb + — Bobby firmino (@conceicinhaBFR) 1 de fevereiro de 2019

Numa boa Padilha, de verdade. São 4 anos do seu grupo a frente do Botafogo e estamos voltando ao nível gerencial de 2014. Vocês não avançaram NADA, pelo contrário, o único dinheiro que entrou nesse clube veio de receitas futuras.



Pelo amor de Deus, admitam que falharam na missão — Eduardo (@eduardo_raphael) 1 de fevereiro de 2019