Virtualmente classificado, Brasil pega Ilhas Virgens para carimbar lugar na Copa do Mundo

Terceiro colocado no Grupo F das Eliminatórias, o Brasil esta virtualmente classificado para a Copa do Mundo de basquete da China, em setembro. É assim que o técnico croata Aleksandar Petrovic trata a situação. Mas tanto ele quanto os jogadores deixam a matemática de lado e garantem os 100%. A primeira chance será nesta quinta-feira, às 20h, diante das Ilhas Virgens, na casa do rival, em Saint Thomas, com transmissão ao vivo do SporTV 2. As seleções vão, inclusive, se enfrentar pela primeira vez nessas eliminatórias. Em agosto, os rivais se enrolaram todos com documentação e voos e não chegaram até Goiânia para o duelo do turno. Eliminada, Ilhas Virgens cumpre tabela, mas no único jogo que fez em casa, contra a Venezuela, perdeu por apenas um ponto.





- Estamos classificados. Isso não é uma preocupação. Mas é claro que nesta última janela vamos trabalhar para ganhar os dois jogos. É o que queremos e o que vai acontecer. Não tivemos muito tempo de treino para esse primeiro duelo, e por isso precisamos ter atenção para não sermos surpreendidos por uma seleção que tem suas qualidades e jogadores rodados internacionalmente - explica o técnico Aleksandar Petrovic, também já projetando jogo contra a República Dominicana na próxima semana.





Hoje, a seleção brasileira é a terceira colocada do Grupo F, com sete vitórias e três derrotas. A República Dominicana é a quarta, com seis vitórias e quatro derrotas. E Ilhas Virgens, sem chances, tem oito derrotas e apenas duas vitórias. Vencendo as Ilhas Virgens no primeiro confronto da última janela, em 21 de fevereiro, o Brasil se garante minimamente como o melhor quarto colocado entre os Grupos E e F das Eliminatórias das Américas, pois poderia chegar no máximo a quatro derrotas, e Porto Rico e Uruguai, do Grupo E, que brigam pelo terceiro e quarto lugar desta chave, se enfrentam e um deles terá cinco derrotas. Nessa matéria, em dezembro de 2018, explicamos detalhadamente a situação do Brasil.





Estar em uma situação confortável, porém, não tranquiliza Leandrinho. O ala quer o Brasil focado para resolver de uma vez por todas a parada. Até porque, em um cenário apocalíptico, de tudo jogando contra, a seleção teria que se resolver contra a República Dominicana na casa do rival, em Santo Domingo, provavelmente com um ginásio lotado.





- Estamos forte de cabeça, queremos fazer logo esse jogo e trazer a classificação, que é o que viemos buscar. Não queremos deixar para a última partida. É matar agora. Queremos ganhar os dois jogos, mas se pudemos buscar a classificação no primeiro jogo, já vamos buscar logo para não ter problema depois - brinca Leandrinho.





Trabalhando desta forma, Petrovic, claro, já começa a fazer observações para a Copa do Mundo. Ele pode levar apenas 12 jogadores para o torneio em setembro. E jogar bem na última janela das Eliminatórias pode ser um passo e tanto para ter um lugar no time, explica Marquinhos, do Flamengo, que voltou ao time brasileiro na última janela.





- Ilhas Virgens é teoricamente o adversário mais fácil do grupo. Queremos trabalhar para garantir logo essa classificação. Já serve também como um teste para a Copa do Mundo. Ao meu ver, pelo que percebo, o Petrovic roda bem o time e não tem uma equipe certa para o Mundial - frisa Marquinhos.





Globo Esporte