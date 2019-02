Zagueiro do Bangu deixa UTI após incêndio em alojamento

O Bangu divulgou nesta quinta que o zagueiro do sub-20 Matheus Rocha, de 18 anos, deixou a UTI do Hospital da Aeronáutica dos Afonsos e foi encaminhado para o quarto. O jogador é um dos dois afetados pelo incêndio no alojamento do CDA (Comissão de Desportos da Aeronáutica) na última segunda.





O incêndio ocorreu no quarto em que os jogadores descansavam após o treino da manhã e durou cerca de dez minutos antes de ser controlado pelos Bombeiros. Além de Matheus, o lateral-esquerdo paraguaio Diego Casco também foi hospitalizado, ambos por conta da fumaça inalada. Casco, no entanto, teve alta na mesma noite.





As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Aeronáutica e ainda não foram reveladas. O Bangu segue sua preparação para a Taça Rio e no momento é o sexto colocado na classificação geral.





Globo Esporte