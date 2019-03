Alfinetadas: “Interiorzão” mostra a incompetência do elenco 2019 do Botafogo-SP

A derrota nos pênaltis para o Oeste na disputa do Troféu do Interior fechou o péssimo início de ano do Botafogo-SP. O jogo se encaminhava para uma reação do Pantera, após abrir 3 a 1 no tempo normal, mas quando a fase não é boa, nem o destino ajuda. Isso só confirma como o elenco foi mal pensado e as peças mal inseridas no time em campo.





Enquanto a diretoria vendia a nova “arena” do clube para a torcida, que ainda não teve suas obras concluídas, o clube contratava algumas “estrelas” e peças pouco utilizadas em clubes de divisões superiores do Campeonato Brasileiro. A ideia era montar um elenco competitivo para o nacional, o que não foi possível, já que o elenco pouco se mostrou neste Campeonato Paulista.





Os erros foram enormes: o ataque era pouco eficiente, não marcava gols, e não se via alternativas para que isso melhorasse. Buscou o reforço de Bruno Moraes, encostado no Coritiba. Repetiu o fracasso no Botafogo, mas chegou a ser um dos artilheiros da equipe, tamanha era a deficiência ofensiva. Nem as chegadas de Erick e Bruno resolveram este problema.





Outro erro era a defesa, que deixava espaços e sofria com bolas aéreas. Mais uma vez o Botafogo buscou em Plínio mais um talismã para o Paulista, e mais uma vez sofreu com a ineficiência. Resultado que colocou o Pantera próximo do rebaixamento e a equipe só se salvou com o fraco futebol apresentado por São Bento e São Caetano.





Manter Léo Condé por muito tempo também foi um grande erro. Particularmente, não admiro o trabalho de Condé. Questionei sua chegada o ano passado e, mesmo com o acesso à série B, entendia que o momento era de renovação. A manutenção só trouxe problemas e mostrou o amadorismo da diretoria, ao demitir Léo ainda no estádio Moisés Lucarelli, após ser derrotado pelo Red Bull.





Resumidamente, o Botafogo precisa de uma cara nova. Toda a construção deste ano não surtiu efeito e o Paulista deixou isso claro. É hora de pensar em coisas novas, remodelar o elenco, pensar na possibilidade de manter o técnico Roberto Cavalo ou não, mas a troca de peças é fundamental, principalmente quem nunca rendeu este ano, como Denílson. É hora de pensar grande e modificar essa diretoria tão amadora e que só se mostra na hora de falar da nova “arena”.