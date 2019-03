Alvo de descaso, Serra Dourada teria até "destilaria clandestina", diz novo secretário de Esportes

(Foto: Victor Hugo Araújo/Globo Esporte)









De acordo com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), vistorias feitas neste ano no Serra Dourada apontaram irregularidades e localizaram até o que seria uma "destilaria clandestina" na antiga geral, área atualmente desativada no principal estádio de Goiás.





Nesta sexta-feira, o secretário Rafael Rahif esteve no local e comentou o caso. Segundo ele, foram encontrados materiais e indícios que levam a crer que bebidas alcoólicas eram fabricadas e estocadas de forma irregular em um dos túneis que dão acesso à geral.





- A Polícia está levantando quem é o responsável. De que forma estava sendo feito isso - disse o secretário.





Além disso, objetos da estrutura e da manutenção do Serra Dourada, como chuveiros e cortadores de grama, teriam sumido. Rafael Rahif afirma que essa fatos serão apurados. Ele destaca ainda que a área da geral deverá ser completamente isolada.





- O correto é a gente verificar, fazer a limpeza, ver o que tem de material e, se não está usando, como a geral não se usa mais, não faz mais parte do uso do público, temos que fechar.





Neste início de temporada, apenas do Goiânia vem utilizando o Serra Dourada em jogos oficiais. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova estão jogando em seus próprios estádios. A partida da Série A, no entanto, o Verdão precisará mandar partidas no local.





Confira nota da SEEL:





"A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Goiás (SEEL) esclarece que no início desde ano, assim que a nova gestão assumiu a pasta, foi identificado nas dependências do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, um depósito de bebidas alcoólicas. No mesmo local, ao que tudo indica, eram realizados engarrafamentos de bebidas. A SEEL ressalta que até o momento não foram identificados os responsáveis pelo depósito e que o caso foi comunicado à Polícia Civil do Estado, que segue com as investigações."





Globo Esporte