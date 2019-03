Ameaçado de rebaixamento, Vasco enfrentará Flamengo com portões fechados

(Foto: André Durão)









Conhecido como o Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo jogarão com portões fechados no próximo sábado, às 14h, em São Januário, sem entrada franca ou venda de ingressos. O mando de quadra é do clube da Colina, que optou por jogar para um público de apenas 250 convidados. A informação foi divulgada pelo jornalista Felipe Souza e confirmada pelo GloboEsporte.com. O Cruz-Maltino corre sério risco de rebaixamento no NBB.





A reportagem apurou que o motivo do fechamento dos portões é o temor de novos protestos da torcida vascaína. Na última rodada, o time do técnico Alberto Bial sofreu derrota marcante para o Brasília, sob muitas vaias, protestos e xingamentos por parte dos seus torcedores. A partida tem torcida única do Vasco, como é de praxe em clássicos no Rio de Janeiro. O Flamengo também quis mudar o local do jogo por segurança, mas a opção de não abrir o ginásio como o Vasco fez nos outros jogos, com entrada franca, foi a definida.





O Vasco ainda tinha a opção de transferir o jogo para um ginásio maior, mas, por conta do alto custo, o Cruz-Maltino preferiu manter o clássico em São Januário. Foi assim quando o time por exemplo enfrentou o Flamengo pelo Campeonato Carioca na Arena de Deodoro. E nos outros anos na Arena Carioca 1. A última vez que Vasco e Flamengo se enfrentaram na Colina foi no Estadual de 2016. Na ocasião, também com portões fechados, o time da casa triunfou por 104 a 98.





Com apenas 21.7% de aproveitamento, o Vasco ocupa a 11ª colocação a três rodadas para o fim da primeira fase do NBB. O clube tem a mesma campanha do lanterna Joinville, mas vence no confronto direto. Apenas o último colocado será rebaixado à Liga Ouro.





