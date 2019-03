América-MG e Atlético-MG farão clássico feminino no Mineirão pela primeira vez na história

(Foto: Gazeta Press)

O próximo sábado (23) será histórico para o futebol feminino em Minas Gerais. Às 10h (Horário de Brasília), América-MG e Atlético-MG farão uma partida amistosa no Mineirão que, pela primeira vez, recebe um clássico feminino. A entrada é gratuita, mas pede doação de produtos de higiene pessoal.





Coordenadora do Departamento de Futebol Feminino do Galo, Nina Abreu disse: “Este ano, o Atlético volta a abraçar o futebol feminino mineiro. Queremos começar de forma positiva, participando desse evento e desse clássico. Partidas como essa dão visibilidade ao trabalho tão bonito que essas mulheres realizam no esporte. Além disso, será a apresentação da nossa equipe feminina para toda a nossa torcida”.





Tricampeão estadual, o América vai usar o amistoso para se preparar para o Campeonato Brasileiro Série A-2.





“Dificilmente equipes femininas têm a oportunidade de jogar em grandes palcos do futebol nacional. Nossas meninas farão uma estreia no Mineirão, e temos certeza de que será um dia emocionante. O América vem investindo desde 2015 no futebol feminino, com a profissionalização de todas as atletas. Vemos essa partida também como um prêmio por toda a história que essas jogadoras têm escrito nos últimos anos”, analisou o gerente de futebol feminino do América, Leonardo Coelho.





O Brasileirão Série A-2 começa no próximo dia 27. O Atlético está no Grupo 4 e estreia na quarta-feira (27), às 15h, contra a Portuguesa, no Estádio do Canindé. Já o América está no Grupo 6 e estreia no mesmo dia e horário, contra o São Paulo.





ESPN