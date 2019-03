Andrés confirma interesse em Everaldo e diz que Corinthians não ficará com Walter "pelo bem dele"

(Foto: Bruno Cassucci)









O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, confirmou que o atacante Everaldo, do Fluminense, interessa ao clube. O jogador de 24 anos está em fim de contrato com o Tricolor carioca e tem o seu futuro indefinido.





O Corinthians está disposto a pagar R$ 2,5 milhões para comprar Everaldo do Velo Clube, clube do interior de São Paulo. Porém, o Fluminense tem prioridade para a aquisição.





De acordo com Andrés, ainda não foi aberta negociação por Everaldo:





– É um jogador que está no nosso radar, mas não está negociando ainda, não – declarou o presidente alvinegro, após conselho técnico na Federação Paulista de Futebol.





– O Corinthians nunca está com elenco fechado. Não estamos desesperados atrás de ninguém, mas é questão de oportunidade. No futebol, dia a dia aparece coisa nova. Se aparecer de alguém que está no nosso radar, que nos interessa e nas nossas condições, vamos contratar – completou o dirigente.





Andrés Sanchez também confirmou que o goleiro Walter deixará o clube. Ele tem contrato até o fim do ano e não terá o vínculo renovado.





Questionado sobre o adeus de Walter, o presidente foi breve em sua resposta:





– Sim (não vai renovar), pelo bem dele.





Sobre as semifinais do Campeonato Paulista, Andrés declarou que o Santos é favorito diante do Corinthians, e que o Palmeiras é o principal candidato ao título.





O Timão encara o Peixe neste domingo, às 16h, na Arena Corinthians. O jogo da volta será na próxima segunda-feira, dia 8, às 20h, no Pacaembu.





Globo Esporte