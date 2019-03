Após cobranças, Botafogo vence Bragantino e respira no Campeonato Paulista

(Foto: Rafael Moreira)

A pressão da torcida e a diretoria com futuro indefinido surtiram efeito em campo para o Botafogo-SP. A equipe venceu o Bragantino por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (8), no Estádio Santa Cruz, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Nayllor e Rafael Costa. O Braga descontou com Léo Rigo.





O Jogo





O Pantera já começou em cima do Bragantino. Nadson teve ótima chance logo aos dois minutos, mas Lázaro tirou a bola em tempo. Erick Luís chutou cruzado aos 9 e por pouco não abriu o placar. Faltava o acerto final para o gol. Enquanto isso, o Massa Bruta se segurava e buscava os contragolpes.





Aos 35, a melhor chance até então, quando Erick Luís pegou a sobra e chutou na saída do goleiro, mas a bola foi para fora. O jogo parecia ficar empatado no primeiro tempo quando, aos 43, Pará cobrou escanteio, Rafael Costa desviou e Naylhor abriu o placar. O Bragantino reclamou de impedimento, mas o árbitro validou o gol.





Na segunda etapa, a partida continuou quente e o Braga veio pra cima. Logo aos 5, Léo Rigo aproveitou escanteio para cabecear e empatar o jogo. O empate não desanimou o Botafogo, que se manteve no ataque. Aos 12, novamente em escanteio, Rafael Costa aproveitou para deixar o Pantera na frente de novo, com cabeçada no canto esquerdo.





A partir deste momento, o Bota se segurou como pode e o Bragantino veio para cima. Pimentinha entrou na equipe botafoguense e tentou o terceiro gol, mas os visitantes fecharam mais a defesa. Contudo, a vitória estava garantida e o alívio pela segunda vitória no campeonato.





Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Mirassol no dia 17 de março (domingo), às 19h, fora de casa. O Bragantino joga na sexta-feira (15), às 17h, contra o Ituano, em casa.