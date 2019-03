Após temporal, Santos marca no fim, bate Oeste e garante vaga no mata-mata

(Foto: Divulgação / Santos FC)









Foi uma noite daquelas no Pacaembu. O temporal que caiu na região atrasou a partida por 1h25, mas a espera valeu a pena. Depois de estar duas vezes atrás no placar, o Santos conseguiu a virada por 3 a 2 sobre o Oeste no último minuto, com Victor Ferraz, e garantiu a classificação antecipada para o mata-mata do Campeonato Paulista (veja abaixo os melhores momentos).





O Santos tem agora 22 pontos, na liderança do Grupo A e dono da melhor campanha do Paulistão. A Ponte Preta, terceira colocada com dez, não pode mais alcançar o Peixe faltando três rodadas para o fim. O RB Brasil aparece em segundo, com 18. Na próxima rodada, a equipe de Jorge Sampaoli faz o clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h, em Itaquera.





O Oeste permanece em primeiro no Grupo D, com 12 pontos, mas poderá ser superado pelo São Paulo, que enfrenta o Bragantino, neste domingo, fora de casa. O Tricolor é o terceiro, com dez. O Ituano, batido pelo Palmeiras nesta rodada, está em segundo, com 11.





O Santos começou o jogo no ataque e quase marcou com Derlis González em chute que parou em grande defesa de Matheus Cavichioli. A resposta do Oeste foi fatal. Bruno Lopes acertou um lindo chute de fora da área e pegou Vanderlei adiantado. A bola entrou no ângulo esquerdo do goleiro. Logo em seguida, Soteldo tentou cruzar e por pouco não encobriu o goleiro, que conseguiu espalmar. Apesar de insistir, o Peixe errou muitos passes no ataque e teve dificuldade de furar o bloqueio do Oeste. O empate saiu apenas aos 41, com Betinho desviando contra o próprio gol. Mas, no minuto seguinte, a “lei do ex” fez outra vítima. Matheus Jesus apareceu na área alvinegra para cabecear e marcar o segundo da equipe de Barueri.





Sampaoli voltou do intervalo com Rodrygo e Sánchez nas vagas Soteldo e Yuri, respectivamente, e foi para cima. O Oeste resistiu com boa marcação, mas o empate saiu aos 16. Victor Ferraz recebeu de Jean Mota e cruzou para Derlis González pegar de primeira. Logo em seguida, Kanu quase fez o terceiro do Oeste ao cabecear e parar em boa defesa de Vanderlei. O goleiro salvou o Peixe de novo cara a cara com Jheimy e teve o nome gritado pela torcida. Lídio também teve boa oportunidade. O Santos apertou nos minutos finais e chegou ao gol aos 50. Matheus Cavichioli saiu errado do gol, e a bola sobrou para Victor Ferraz bater bonito, no canto direito, para virar. Peixe classificado!





A forte chuva que caiu sobre a região do Pacaembu alagou o gramado e derrubou parte da iluminação do estádio. Com isso, o árbitro Thiago Duarte Peixoto precisou adiar o início da partida. Na última vistoria, por volta das 20h, o juiz levantou a torcida ao comemorar que a bola rolou praticamente normalmente. O jogo começou 20h25, 1h25 depois do horário marcado pela Federação Paulista de Futebol.





