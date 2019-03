Arsenal demonstra interesse em tirar Kannemann do Grêmio, diz jornal inglês

(Foto: Lucas Bubols/GloboEsporte.com)









O futebol de Walter Kannemann não chamou atenção apenas dos clubes argentinos. O mercado europeu também está de olho no zagueiro do Grêmio. Mais especificamente a Inglaterra. De acordo com o Daily Mail, o Arsenal pretende contar com o hermano, atualmente a serviço da seleção de seu país.





Conforme o periódico, os Gunners preparam uma oferta de £10.2 milhões (aproximadamente R$ 52,6 milhões). Kannemann é um jogador que caiu no gosto do treinador Unai Emery, com o perfil para atuar no futebol inglês.





Antes do Arsenal, o Grêmio já sofreu com o assédio de Boca Juniors e Independiente, da Argentina, e Flamengo. O Daily Mail ainda revela que o Atlético de Madrid já colocou Kannemann no radar.





Enquanto tem o nome envolvido em situações às quais envolvem o futuro, Kannemann segue com a seleção. Após participar da derrota da Argentina por 3 a 1 para a Venezuela na última sexta-feira, se prepara para o amistoso com Marrocos nesta terça.





No Grêmio desde 2016, Kannemann já conquistou Copa do Brasil, Libertadores e Recopa e Gauchão. Participou de 127 partidas, com três gols marcados.





Globo Esporte